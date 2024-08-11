Байден назвал две главные причины снятия с президентских выборов в США

Действующий американский лидер Джо Байден решил объяснить, почему отказался от борьбы за президентское кресло и кто на самом деле повлиял на это решение.

Почему Байден решил не баллотироваться на второй срок

По словам главы Белого дома, опросы, с которыми он был ознакомлен, показывали гонку нога в ногу с Дональдом Трампом, и так было бы до последнего.

Однако такая картина не устраивала большинство демократов, потому что они боялись, что кандидатура Байдена может негативно повлиять на выборы в ноябре.

Но случилось так, что многие мои коллег-демократы в Палате представителей и Сенате считали, что я собираюсь нанести им вред в гонках… И я был озабочен, что если я останусь в гонке, это станет темой. Вы бы брали у меня интервью о том, почему Нэнси Пелоси сказала, почему поступила так — и я думал, что это будет настоящим отвлечением внимания, номер один. Джо Байден Президент США

Американский лидер не скрывает, что десятки демократов просили у него уступить место другому кандидату, у которого будет больше шансов разгромить Дональда Трампа.

Байден не хотел ставить под угрозу американскую демократию

По словам главы Белого дома, вторым важным фактором, также повлиявшим на его неожиданное решение, было желание "сохранить демократию".

Джо Байден также добавил, что победа над бывшим президентом Трампом имеет первостепенное значение.

По убеждению американского лидера, "спасение нашей демократии" важнее "личных амбиций".

Как уже упоминалось ранее, Байден вышел из президентской гонки в конце прошлого месяца и быстро поддержал вице-президента Камалу Харрис.