Байден назвал две главные причины снятия с президентских выборов в США

Действующий американский лидер Джо Байден решил объяснить, почему отказался от борьбы за президентское кресло и кто на самом деле повлиял на это решение.
Главные тезисы
- Демократы просили Байдена уступить место другому кандидату для разгрома Трампа.
- Байден хочет сохранить демократию, поскольку считает, что она важнее личных амбиций.
- Выйдя с выборов, Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис, которая имеет больше шансов на победу.
Почему Байден решил не баллотироваться на второй срок
По словам главы Белого дома, опросы, с которыми он был ознакомлен, показывали гонку нога в ногу с Дональдом Трампом, и так было бы до последнего.
Однако такая картина не устраивала большинство демократов, потому что они боялись, что кандидатура Байдена может негативно повлиять на выборы в ноябре.
Американский лидер не скрывает, что десятки демократов просили у него уступить место другому кандидату, у которого будет больше шансов разгромить Дональда Трампа.
Байден не хотел ставить под угрозу американскую демократию
По словам главы Белого дома, вторым важным фактором, также повлиявшим на его неожиданное решение, было желание "сохранить демократию".
Джо Байден также добавил, что победа над бывшим президентом Трампом имеет первостепенное значение.
По убеждению американского лидера, "спасение нашей демократии" важнее "личных амбиций".
Как уже упоминалось ранее, Байден вышел из президентской гонки в конце прошлого месяца и быстро поддержал вице-президента Камалу Харрис.
Недавние опросы свидетельствуют о том, что у нее действительно больше шансов на победу, чем у действующего главы Белого дома.
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