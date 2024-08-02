Байден попросил передать Путину только одно слово после обмена заключенными

Американский лидер Джо Байден лично встретил самолет с освобожденными из России американскими заключенными. Это произошло на объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. Он также воспользовался возможностью, чтобы в очередной раз публично обратиться к нелегитимному президенту РФ Владимиру Путину.

Послание Байдена для Путина состояло только из одного слова

Глава Белого дома на объединенной базе Эндрюс успел пообщаться с журналистами и признался им, что очень доволен тем фактом, что граждан США, которые долгое время были пленниками Кремля, наконец-то удалось вернуть домой.

Команда Fox News также поинтересовалась у Джо Байдена, какое послание он хотел бы передать российскому диктатору Владимиру Путину после обмена заключенными.

Как оказалось, оно было крайне лаконичным, ведь американский лидер сказал только одно слово.

Остановись (Stop на английском — ред.), — заявил Джо Байден. Поделиться

Кроме того, президент США похвалил усилия своей команды и союзников Вашингтона, также присоединившихся к обмену.

Нет ничего, что выходит за рамки наших возможностей, когда мы действуем вместе… Ничего… Мы — Соединенные Штаты Америки. Джо Байден Президент США

По убеждению Камалы Харрис, успешный обмен заключенными — это "сила дипломатии".

Вице-президент США также призналась, что для нее это был невероятный день.

Что важно знать об обмене заключенными между Западом и Россией

1 августа в Турции прошел масштабный обмен заключенными между РФ и рядом западных стран (США, Германия, Польша, Словения и Норвегия). Всего обменяли 26 человек.

На свободе оказались такие заложники путинского режима как:

Владимир Кара-Мурза,

Илья Яшин,

Эван Гершкович,

Пол Вилан,

Кевин Лик,

Демури Воронин,

Алсу Курмашева,

Лилия Чанышева,

Вадим Останин,

Ксения Фадеева,

Александра Скочиленко,

Андрей Пивоваров,

Олег Орлов.

США смогли спасти бывшего морского пехотинца Пола Вилана, репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и российско-американскую журналистку Алсу Курмашову.