Байден попросив передати Путіну лише одне слово після обміну ув'язненими

Американський лідер Джо Байден особисто зустрів літак зі звільненими з Росії американськими в'язнями. Це сталося на об'єднаній базі Ендрюс у Меріленд. Він також скористався можливістю, щоб вкотре публічно звернутися до нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Послання Байдена для Путіна складалося лише з одного слова

Очільник Білого дому на об'єднаній базі Ендрюс встиг поспілкуватися з журналістами та зізнався їм, що дуже задоволених тим фактом, що громадян США, які тривалий час були бранцями Кремля, нарешті вдалося повернути додому.

Команда Fox News також поцікавилася у Джо Байдена, яке послання він би хотів передати російському диктатору Володимиру Путіну після обміну ув'язненими.

Як виявилося, воно було вкрай лаконічним, адже американський лідер сказав лише одне слово.

Зупинись (Stop англійською — ред.), — заявив Джо Байден. Поширити

Окрім того, президент США похвалив зусилля своєї команди та союзників Вашингтона, які також долучилися до обміну.

Немає нічого, що виходить за рамки наших можливостей, коли ми діємо разом… Нічого… Ми — Сполучені Штати Америки. Джо Байден Президент США

На переконання Камали Гарріс, успішний обмін ув'язненими — це "сила дипломатії".

Віцепрезидентка США також зізналася, що для неї це був надзвичайний день.

Що важливо знати про обмін ув'язненими між Заходом та Росією

1 серпня в Туреччині відбувся масштабний обмін ув'язненими між РФ і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб.

На волі опинилися такі заручники путінського режиму як:

Володимир Кара-Мурза,

Ілля Яшин,

Еван Гершкович,

Пол Вілан,

Кевін Лік,

Демурі Воронін,

Алсу Курмашева,

Лілія Чанишева,

Вадим Останін,

Ксенія Фадєєва,

Олександра Скочиленко,

Андрій Пивоваров,

Олег Орлов.

США змогли врятувати колишнього морського піхотинця Пола Вілана, репортера Wall Street Journal Евана Гершковича і російсько-американську журналістку Алсу Курмашову.