Байден пообещал остановить Путина за последние месяцы на посту президента — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Байден пообещал остановить Путина за последние месяцы на посту президента — видео

Джо Байден
Байден пообещал остановить Путина за последние месяцы на посту президента — видео
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Президент США Джо Байден приоритетами своей работы последних шести месяцев в должности назвал завершение войны в Секторе Газа и прекращение войны в Украине.

Главные тезисы

 

  • Президент США обещает сплотить коалицию гордых наций для остановки войны Путина против Украины.
  • Байден также обещает укрепить НАТО и сохранить его единство и мощь.
  • После неудачных дебатов с республиканцем Трампом Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержке вице-президента Гаррис.
  • Кандидатуру Гаррис предстоит утвердить на августовском съезде Демократической партии.

Байден озвучил свои приоритеты на следующие шесть месяцев

Президент Джо Байден озвучил свои приоритеты в области международной политики, в том числе работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского диктатора Владимира Путина в Украине.

Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы окончить войну в Газе. Возвратить домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну. Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить захватившего Украину Путина.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Глава Белого дома также пообещал "сохранить НАТО более сильным, мощным и более сплоченным, чем когда-либо за всю нашу историю".

Выборы в США

Байден занимает пост президента США с 2021 года. Он также планировал идти на второй срок и являлся основным кандидатом от Демократической партии на выборах.

Однако после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом в июне он встретился с широкой волной критики и массовыми призывами сняться с выборов.

21 июля Байден официально сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал вице-президент Камалу Гаррис как кандидатку от демократов. Однако ее кандидатуру еще предстоит утвердить на августовском съезде Демократической партии.

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