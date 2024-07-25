Байден пообещал остановить Путина за последние месяцы на посту президента — видео

Президент США Джо Байден приоритетами своей работы последних шести месяцев в должности назвал завершение войны в Секторе Газа и прекращение войны в Украине.
Главные тезисы
- Президент США обещает сплотить коалицию гордых наций для остановки войны Путина против Украины.
- Байден также обещает укрепить НАТО и сохранить его единство и мощь.
- После неудачных дебатов с республиканцем Трампом Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержке вице-президента Гаррис.
- Кандидатуру Гаррис предстоит утвердить на августовском съезде Демократической партии.
Байден озвучил свои приоритеты на следующие шесть месяцев
Президент Джо Байден озвучил свои приоритеты в области международной политики, в том числе работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского диктатора Владимира Путина в Украине.
Глава Белого дома также пообещал "сохранить НАТО более сильным, мощным и более сплоченным, чем когда-либо за всю нашу историю".
Выборы в США
Байден занимает пост президента США с 2021 года. Он также планировал идти на второй срок и являлся основным кандидатом от Демократической партии на выборах.
Однако после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом в июне он встретился с широкой волной критики и массовыми призывами сняться с выборов.
21 июля Байден официально сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал вице-президент Камалу Гаррис как кандидатку от демократов. Однако ее кандидатуру еще предстоит утвердить на августовском съезде Демократической партии.
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