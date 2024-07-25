Байден пообещал остановить Путина за последние месяцы на посту президента — видео

Президент США Джо Байден приоритетами своей работы последних шести месяцев в должности назвал завершение войны в Секторе Газа и прекращение войны в Украине.

Байден озвучил свои приоритеты на следующие шесть месяцев

Президент Джо Байден озвучил свои приоритеты в области международной политики, в том числе работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского диктатора Владимира Путина в Украине.

Я собираюсь продолжать работать над тем, чтобы окончить войну в Газе. Возвратить домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток и закончить эту войну. Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить захватившего Украину Путина. Джо Байден Президент США

Join me as I deliver an address from the Oval Office. https://t.co/MPTTLv6nyn — President Biden (@POTUS) July 24, 2024

Глава Белого дома также пообещал "сохранить НАТО более сильным, мощным и более сплоченным, чем когда-либо за всю нашу историю".

Выборы в США

Байден занимает пост президента США с 2021 года. Он также планировал идти на второй срок и являлся основным кандидатом от Демократической партии на выборах.

Однако после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом в июне он встретился с широкой волной критики и массовыми призывами сняться с выборов.

21 июля Байден официально сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал вице-президент Камалу Гаррис как кандидатку от демократов. Однако ее кандидатуру еще предстоит утвердить на августовском съезде Демократической партии.