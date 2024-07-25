Байден пообіцяв зупинити Путіна за останні місяці на посаді президента — відео

Президент США Джо Байден пріоритетами своєї роботи останніх шістьох місяців на посаді назвав завершення війни у Секторі Газа та припинення війни в Україні.
Головні тези:
- Президент США висловив наміри зупинити російського диктатора Путіна в Україні та підтримати НАТО для зміцнення безпеки.
- Байден планував йти на другий термін, але після невдалих дебатів він вирішив не брати участь у наступних виборах, підтримавши Камалу Гарріс.
- Президент звернув увагу на важливі аспекти міжнародної політики, які потребують уваги та розв'язання незабаром.
- Байден відзначив необхідність згуртування коаліції гордих націй для подолання викликів, що ставлять демократію в різних частинах світу.
Байден озвучив свої пріоритети на наступні шість місяців
Президент Джо Байден озвучив свої пріоритети у царині міжнародної політики, серед них: робота над припиненням війни у Секторі Газа і зупинка російського диктатора Володимира Путіна в Україні.
Глава Білого дому також пообіцяв "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію".
Вибори в США
Байден посідає пост президента США з 2021 року. Він також планував йти на другий термін і був основним кандидатом від Демократичної партії на виборах.
Однак після невдалих дебатів із республіканцем Дональдом Трампом у червні він зустрівся з широкою хвилею критики та масовими закликами знятися з виборів.
21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Однак її кандидатуру ще мають затвердити на серпневому зʼїзді Демократичної партії.
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