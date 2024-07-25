Байден пообіцяв зупинити Путіна за останні місяці на посаді президента — відео

Президент США Джо Байден пріоритетами своєї роботи останніх шістьох місяців на посаді назвав завершення війни у Секторі Газа та припинення війни в Україні.

Байден озвучив свої пріоритети на наступні шість місяців

Президент Джо Байден озвучив свої пріоритети у царині міжнародної політики, серед них: робота над припиненням війни у Секторі Газа і зупинка російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну. Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну. Джо Байден Президент США

Join me as I deliver an address from the Oval Office. https://t.co/MPTTLv6nyn — President Biden (@POTUS) July 24, 2024

Глава Білого дому також пообіцяв "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію".

Вибори в США

Байден посідає пост президента США з 2021 року. Він також планував йти на другий термін і був основним кандидатом від Демократичної партії на виборах.

Однак після невдалих дебатів із республіканцем Дональдом Трампом у червні він зустрівся з широкою хвилею критики та масовими закликами знятися з виборів.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Однак її кандидатуру ще мають затвердити на серпневому зʼїзді Демократичної партії.