Байден пообіцяв зупинити Путіна за останні місяці на посаді президента — відео
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Байден пообіцяв зупинити Путіна за останні місяці на посаді президента — відео

Джо Байден
Байден пообіцяв зупинити Путіна за останні місяці на посаді президента — відео
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Президент США Джо Байден пріоритетами своєї роботи останніх шістьох місяців на посаді назвав завершення війни у Секторі Газа та припинення війни в Україні.

Головні тези:

 

  • Президент США висловив наміри зупинити російського диктатора Путіна в Україні та підтримати НАТО для зміцнення безпеки.
  • Байден планував йти на другий термін, але після невдалих дебатів він вирішив не брати участь у наступних виборах, підтримавши Камалу Гарріс.
  • Президент звернув увагу на важливі аспекти міжнародної політики, які потребують уваги та розв'язання незабаром.
  • Байден відзначив необхідність згуртування коаліції гордих націй для подолання викликів, що ставлять демократію в різних частинах світу.

Байден озвучив свої пріоритети на наступні шість місяців

Президент Джо Байден озвучив свої пріоритети у царині міжнародної політики, серед них: робота над припиненням війни у Секторі Газа і зупинка російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Я збираюся продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну в Газі. Повернути додому всіх заручників, принести мир і безпеку на Близький Схід і закінчити цю війну. Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який захопив Україну.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Глава Білого дому також пообіцяв "зберегти НАТО сильнішим, потужнішим і більш згуртованим, ніж будь-коли за всю нашу історію".

Вибори в США

Байден посідає пост президента США з 2021 року. Він також планував йти на другий термін і був основним кандидатом від Демократичної партії на виборах.

Однак після невдалих дебатів із республіканцем Дональдом Трампом у червні він зустрівся з широкою хвилею критики та масовими закликами знятися з виборів.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Однак її кандидатуру ще мають затвердити на серпневому зʼїзді Демократичної партії.

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