Байден вперше озвучив причину зняття з президентських перегонів — відео

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу, в якому пояснив причини зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.
Головні тези:
- Президент заявив, що американці матимуть важливі вибори між рухом вперед і назад, надією і ненавистю, єдністю і розколом.
- Джо Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів на президентських виборах.
- Байден обіцяє продовжувати зміцнювати коаліцію для зупинки Путіна та війни в Газі та повернення заручників додому.
- Він вважає, що передача факела новому поколінню є кращим способом об'єднати націю та забезпечити порятунок демократії.
Байден роз'яснив причини зняття з перегонів і закликав американців до єдності
Під час звернення до нації з, Джо Байден назвав своє рішення зняти кандидатуру з перегонів "питанням демократії".
Він назвав президентські вибори 2024 року вибором "між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю".
Join me as I deliver an address from the Oval Office. https://t.co/MPTTLv6nyn— President Biden (@POTUS) July 24, 2024
Також глава Білого дому заявив, що американці матимуть безліч варіантів вибору на президентських виборах цієї осені. За його словами, "Америці доведеться вибирати між рухом вперед або назад, між надією і ненавистю, між єдністю і розколом".
Крім того, Байден охарактеризував вибори 2024 року як боротьбу за порятунок демократії й заявив, що ніщо не може стати на її шляху.
Згадав Байден у своїй промові й про Україну, заявивши, що «продовжить згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більшої шкоди».
Також він зазначив, що буде продовжувати посилювати та обʼєднувати НАТО й працюватиме над тим, щоб закінчити війну в Газі, й повернути додому всіх заручників.
Вибори в США
Байден посідає пост президента США з 2021 року. Він також планував йти на другий термін і був основним кандидатом від Демократичної партії на виборах.
Однак після невдалих дебатів із республіканцем Дональдом Трампом у червні він зустрівся з широкою хвилею критики та масовими закликами знятися з виборів.
21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Однак її кандидатуру ще мають затвердити на серпневому зʼїзді Демократичної партії.
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