Байден вперше озвучив причину зняття з президентських перегонів — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

Байден вперше озвучив причину зняття з президентських перегонів — відео

Джо Байден
Байден вперше озвучив причину зняття з президентських перегонів — відео
Read in English

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу, в якому пояснив причини зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.

Головні тези:

 

  • Президент заявив, що американці матимуть важливі вибори між рухом вперед і назад, надією і ненавистю, єдністю і розколом.
  • Джо Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів на президентських виборах.
  • Байден обіцяє продовжувати зміцнювати коаліцію для зупинки Путіна та війни в Газі та повернення заручників додому.
  • Він вважає, що передача факела новому поколінню є кращим способом об'єднати націю та забезпечити порятунок демократії.

Байден роз'яснив причини зняття з перегонів і закликав американців до єдності

Під час звернення до нації з, Джо Байден назвав своє рішення зняти кандидатуру з перегонів "питанням демократії".

Він назвав президентські вибори 2024 року вибором "між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю".

Я шаную цю посаду, але свою країну я люблю більше. Для мене було честю всього мого життя служити вашим президентом, однак на захист демократії, яка стоїть на кону — і це важливіше за будь-який титул. Я черпаю сили і знаходжу радість у роботі на благо американського народу.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Також глава Білого дому заявив, що американці матимуть безліч варіантів вибору на президентських виборах цієї осені. За його словами, "Америці доведеться вибирати між рухом вперед або назад, між надією і ненавистю, між єдністю і розколом".

Ми повинні вирішити: Чи ми все ще віримо в чесність, порядність, повагу? У свободу, справедливість і демократію? У цей момент ми можемо побачити тих, з ким ми не згодні, не як ворогів, а як співвітчизників... Я вірю, що знаю відповіді на ці питання, тому що я знаю вас, американський народ, і я знаю це: Ми велика нація, тому що ми хороші люди, — сказав Джо Байден.

Крім того, Байден охарактеризував вибори 2024 року як боротьбу за порятунок демократії й заявив, що ніщо не може стати на її шляху.

Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки — все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії — зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед — це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю, — додав Байден.

Згадав Байден у своїй промові й про Україну, заявивши, що «продовжить згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більшої шкоди».

Також він зазначив, що буде продовжувати посилювати та обʼєднувати НАТО й працюватиме над тим, щоб закінчити війну в Газі, й повернути додому всіх заручників.

Вибори в США

Байден посідає пост президента США з 2021 року. Він також планував йти на другий термін і був основним кандидатом від Демократичної партії на виборах.

Однак після невдалих дебатів із республіканцем Дональдом Трампом у червні він зустрівся з широкою хвилею критики та масовими закликами знятися з виборів.

21 липня Байден офіційно повідомив, що виходить з президентської гонки. Він підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від демократів. Однак її кандидатуру ще мають затвердити на серпневому зʼїзді Демократичної партії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Байден повертається до Білого дому після самоізоляції через коронавірус
Байден повертається до Білого дому після самоізоляції через коронавірус
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден може піти ва-банк заради України. Яке рішення стане доленосним
Байден
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Трампа влаштувала гучний скандал через рішення Байдена щодо Гарріс
Камала Гарріс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?