Байден вперше озвучив причину зняття з президентських перегонів — відео

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу, в якому пояснив причини зняття своєї кандидатури з президентських перегонів.

Байден роз'яснив причини зняття з перегонів і закликав американців до єдності

Під час звернення до нації з, Джо Байден назвав своє рішення зняти кандидатуру з перегонів "питанням демократії".

Він назвав президентські вибори 2024 року вибором "між рухом вперед і назад, між надією і ненавистю".

Join me as I deliver an address from the Oval Office. https://t.co/MPTTLv6nyn — President Biden (@POTUS) July 24, 2024

Я шаную цю посаду, але свою країну я люблю більше. Для мене було честю всього мого життя служити вашим президентом, однак на захист демократії, яка стоїть на кону — і це важливіше за будь-який титул. Я черпаю сили і знаходжу радість у роботі на благо американського народу. Джо Байден Президент США

Також глава Білого дому заявив, що американці матимуть безліч варіантів вибору на президентських виборах цієї осені. За його словами, "Америці доведеться вибирати між рухом вперед або назад, між надією і ненавистю, між єдністю і розколом".

Ми повинні вирішити: Чи ми все ще віримо в чесність, порядність, повагу? У свободу, справедливість і демократію? У цей момент ми можемо побачити тих, з ким ми не згодні, не як ворогів, а як співвітчизників... Я вірю, що знаю відповіді на ці питання, тому що я знаю вас, американський народ, і я знаю це: Ми велика нація, тому що ми хороші люди, — сказав Джо Байден. Поширити

Крім того, Байден охарактеризував вибори 2024 року як боротьбу за порятунок демократії й заявив, що ніщо не може стати на її шляху.

Я вважаю, що мій послужний список на посаді президента, моє лідерство у світі, моє бачення майбутнього Америки — все це заслуговує на другий термін. Але ніщо, ніщо не може стати на шляху порятунку нашої демократії — зокрема й особисті амбіції. Тому я вирішив, що найкращий шлях вперед — це передати факел новому поколінню. Це найкращий спосіб об'єднати нашу націю, — додав Байден. Поширити

Згадав Байден у своїй промові й про Україну, заявивши, що «продовжить згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більшої шкоди».

Також він зазначив, що буде продовжувати посилювати та обʼєднувати НАТО й працюватиме над тим, щоб закінчити війну в Газі, й повернути додому всіх заручників.

Вибори в США

Байден посідає пост президента США з 2021 року. Він також планував йти на другий термін і був основним кандидатом від Демократичної партії на виборах.

Однак після невдалих дебатів із республіканцем Дональдом Трампом у червні він зустрівся з широкою хвилею критики та масовими закликами знятися з виборів.