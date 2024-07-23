Байден повертається до Білого дому після самоізоляції через коронавірус

23 липня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повернеться до Білого дому після самоізоляції внаслідок хвороби на COVID-19.
Головні тези:
- Президент Джо Байден мав легкі симптоми COVID-19.
- Очікується, що Демократична партія обере свого кандидата на посаду президента США до 7 серпня, а Республіканська партія представить Дональда Трампа як свого кандидата.
- Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.
Байден повертається до Білого дому після коронавірусу
Як зазначається, Байден повернеться до Білого дому о 21:30 за київським часом.
COVID у Байдена та вибори у США
17 липня Білий дім повідомив про те, що президент Штатів отримав позитивний тест на коронавірус. За словами лікаря Байдена, американський лідер мав нежить, кашель та загальне нездужання. Зокрема він пішов на самоізоляцію у Делавері.
Вже 21 липня голова Білого дому заявив про те, що знімає свою кандидатуру з президентських виборів. У своїй Twitter-публікації він додав, що замість себе на посаду президента США пропонує віцепрезидента Камалу Харріс.
Водночас Байден заявляв, що не піде достроково з посади і залишатиметься президентом до завершення своєї каденції.
The New York Times, своєю чергою, повідомляє, що Демократична партія обере свого кандидата у президенти США до 7 серпня. Тим часом Республіканська партія висунула кандидатом колишнього главу держави Дональда Трампа.
Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.
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