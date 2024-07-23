Байден возвращается в Белый дом после самоизоляции из-за коронавируса

23 июля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вернется в Белый дом после самоизоляции в результате болезни COVID-19.
Главные тезисы
- Президент США самоизолировался после положительного теста на COVID-19 и передал свою кандидатуру вице-президенту Камале Харрис.
- Демократическая партия должна выбрать своего кандидата в президенты США до 7 августа, в то время как Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа.
- Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.
- Байден утверждает, что останется президентом до завершения своей каденции, не планируя досрочного ухода с поста.
Байден возвращается в Белый дом после коронавируса
Как отмечается, Байден вернется в Белый дом в 21:30 по киевскому времени.
COVID в Байдене и выборы в США
17 июля Белый дом сообщил о том, что президент Штатов получил положительный тест на коронавирус. По словам врача Байдена, американский лидер имел насморк, кашель и общее недомогание. В частности, он пошел на самоизоляцию в Делавере.
Уже 21 июля глава Белого дома заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. В своей Twitter-публикации он добавил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.
В то же время, Байден заявлял, что не уйдет досрочно с должности и будет оставаться президентом до завершения своей каденции.
The New York Times, в свою очередь, сообщает, что Демократическая партия изберет своего кандидата в президенты США до 7 августа. Между тем, Республиканская партия выдвинула кандидатом бывшего главу государства Дональда Трампа.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
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