Байден возвращается в Белый дом после самоизоляции из-за коронавируса
Категория
Мир
Дата публикации

Байден возвращается в Белый дом после самоизоляции из-за коронавируса

Байден возвращается в Белый дом после самоизоляции из-за коронавируса
Читати українською
Источник:  CNN

23 июля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вернется в Белый дом после самоизоляции в результате болезни COVID-19.

Главные тезисы

 

  • Президент США самоизолировался после положительного теста на COVID-19 и передал свою кандидатуру вице-президенту Камале Харрис.
  • Демократическая партия должна выбрать своего кандидата в президенты США до 7 августа, в то время как Республиканская партия выдвинула Дональда Трампа.
  • Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.
  • Байден утверждает, что останется президентом до завершения своей каденции, не планируя досрочного ухода с поста.

Байден возвращается в Белый дом после коронавируса

Как отмечается, Байден вернется в Белый дом в 21:30 по киевскому времени.

В его графике нет других публичных мер, — добавляет CNN.

COVID в Байдене и выборы в США

17 июля Белый дом сообщил о том, что президент Штатов получил положительный тест на коронавирус. По словам врача Байдена, американский лидер имел насморк, кашель и общее недомогание. В частности, он пошел на самоизоляцию в Делавере.

Уже 21 июля глава Белого дома заявил о том, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов. В своей Twitter-публикации он добавил, что вместо себя на пост президента США предлагает вице-президента Камалу Харрис.

В то же время, Байден заявлял, что не уйдет досрочно с должности и будет оставаться президентом до завершения своей каденции.

The New York Times, в свою очередь, сообщает, что Демократическая партия изберет своего кандидата в президенты США до 7 августа. Между тем, Республиканская партия выдвинула кандидатом бывшего главу государства Дональда Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Байден поддержал кандидатуру Гаррис в президенты США
Джо Байден
Байден поддержал кандидатуру Гаррис в президенты США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Как и почему Байден решил снять свою кандидатуру с президентских выборов — данные экспертов
Как и почему Байден решил снять свою кандидатуру с президентских выборов — данные экспертов
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Планирует ли Байден досрочно сложить полномочия — ответ Белого дома
Планирует ли Байден досрочно сложить полномочия — ответ Белого дома

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?