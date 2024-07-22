Планирует ли Байден досрочно сложить полномочия — ответ Белого дома
Категория
Мир
Дата публикации

Планирует ли Байден досрочно сложить полномочия — ответ Белого дома

Планирует ли Байден досрочно сложить полномочия — ответ Белого дома
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Источник:  CNN

Президент США Джо Байден не намерен досрочно сложить полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах 2024 года, сообщили в Белом доме.

Главные тезисы

  • Джо Байден не собирается досрочно покидать пост президента США после отказа от участия в выборах 2024 года.
  • Байден стремится завершить свой срок в должности, достигнув больших успехов в экономике, борьбе с преступностью и укреплении альянсов.
  • Информация о графике деятельности президента на будущую неделю будет объявлена в скором времени.
  • Байден объявил о своем решении не участвовать в выборах после подтверждения у него коронавируса, не связывая это с проблемами со здоровьем.

Байден не планирует досрочно слагать полномочия

По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, Байден унаследовал после Трампа "экономику в свободном падении, растущие показатели насильственных преступлений и подорванные альянсы", и сумел обеспечить большой экономический рост и самый низкий уровень преступности за полвека, а у НАТО появились новые члены .

Он планирует завершить свой срок в должности и обеспечить еще больше исторических результатов для американского народа, — отметил Бейтс.

Издание также акцентирует, что Байден, который в 21 июля объявил о выходе из президентской гонки, не имеет запланированных событий на 22 июля — он остается дома на лечении после того, как у него подтвердили коронавирус.

В Белом доме отметили, что дополнительные детали о графике президента на оставшуюся неделю объявят в скором времени. Среди прочего ожидают президентского обращения к нации, в котором Байден обещал объяснить причины своего решения.

В анонимном комментарии от чиновника Белого дома журналистам сказали, что решение Байдена снять кандидатуру не было связано с проблемами со здоровьем. Собеседник заявил, что в последнее время президент не проходил серьезных медицинских обследований, кроме ежедневного общения с врачом для мониторинга его лечения после заражения Covid-19.

Что этому предшествовало

21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своей вице-президента Камалы Гаррис.

Кандидат от республиканцев, экспрезидент Дональд Трамп отреагировал на это заявлением с оскорблениями и заявил, что Байден "не может" занимать должность.

Перед тем кандидат Трампа в вице-президенты Джей Ди Венс намекнул, что в случае снятия президента США Джо Байдена с выборов в Трампа планируют потребовать его досрочной отставки.

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