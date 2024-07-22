Чи планує Байден достроково складати повноваження — відповідь Білого дому
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Чи планує Байден достроково складати повноваження — відповідь Білого дому

Чи планує Байден достроково складати повноваження — відповідь Білого дому
Джерело:  CNN

Президент США Джо Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року, повідомили у Білому домі.

Головні тези:

 

  • Після відмови від участі у виборах 2024 року, Байден не має наміру складати повноваження достроково.
  • Білий дім наголошує на досягненнях Байдена у покращенні економіки та зменшенні рівня злочинності.
  • Президентське звернення до нації та підтримка кандидатури Камали Гарріс очікуються незабаром.
  • Рішення про відмову від участі у виборах не пов’язане з проблемами зі здоров’ям президента.

Байден не планує достроково складати повноваження

За словами речника Білого дому Ендрю Бейтса, Байден успадкував після Трампа "економіку у вільному падінні, зростаючі показники насильницьких злочинів та підірвані альянси", та зумів забезпечити велике економічне зростання та найнижчий рівень злочинності за майже пів століття, а у НАТО з’явилися нові члени. 

Він планує завершити свій термін на посаді і забезпечити ще більше історичних результатів для американського народу, — зазначив Бейтс.

Видання також акцентує, що Байден, який у 21 липня оголосив про вихід з президентських перегонів, не має запланованих подій на 22 липня − він залишається вдома на лікуванні після того, як у нього підтвердили коронавірус. 

У Білому домі зазначили, що додаткові деталі про графік президента на решту тижня оголосять незабаром. Серед іншого, очікують президентського звернення до нації, в якому Байден обіцяв пояснити причини свого рішення.

В анонімному коментарі від посадовця з Білого дому журналістам сказали, що рішення Байдена зняти кандидатуру не було пов’язано з проблемами зі здоров’ям. Співрозмовник заявив, що останнім часом президент не проходив серйозних медичних обстежень, окрім щоденного спілкування з лікарем для моніторингу його лікування після зараження Covid-19. 

Що цьому передувало

21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Кандидат від республіканців, експрезидент Дональд Трамп відреагував на це заявою з образами та заявив, що Байден "не може" обіймати посаду.

Перед тим кандидат Трампа у віцепрезиденти Джей Ді Венс натякнув, що у разі зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа планують вимагати його дострокової відставки. 

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