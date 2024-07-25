Байден впервые озвучил причину снятия с президентской гонки — видео
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Мир
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Байден впервые озвучил причину снятия с президентской гонки — видео

Джо Байден
Байден впервые озвучил причину снятия с президентской гонки — видео
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к американскому народу, в котором объяснил причины снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

Главные тезисы

  • Джо Байден назвал свое решение снять кандидатуру с президентской гонки “вопросом демократии” и призвал к единству нации.
  • Президент США поддержал вице-президента Камалу Гаррис как кандидатку от демократов на выборах 2024 года.
  • Байден охарактеризовал будущие выборы как борьбу за спасение демократии и подчеркнул важность единства и свободы для страны.
  • В своем обращении Байден также рассказал о планах по укреплению коалиции гордых наций и противодействию попыткам Путина захватить Украину.

Байден разъяснил причины снятия с гонки и призвал американцев к единству

Во время обращения к нации, Джо Байден назвал свое решение снять кандидатуру с гонки "вопросом демократии".

Он назвал президентские выборы 2024 выбором "между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью".

Я уважаю этот пост, но свою страну я люблю больше. Для меня было честью всей моей жизни служить вашим президентом, однако в защиту стоящей на кону демократии — и это важнее любого титула. Я черпаю силы и обретаю радость в работе во благо американского народа.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Также глава Белого дома заявил, что у американцев будет множество вариантов выбора на президентских выборах этой осенью. По его словам, "Америке придется выбирать между движением вперед или назад, между надеждой и ненавистью, между единством и расколом".

Мы должны решить: Верим ли мы все еще в честность, порядочность, уважение? В свободу, справедливость и демократию? В этот момент мы можем увидеть тех, с кем мы не согласны, не как врагов, а как соотечественников... Я верю, что знаю ответы на эти вопросы, потому что я знаю вас, американский народ, и я знаю это: Мы великая нация, потому что мы хорошие люди, — сказал Джо Байден.

Кроме того, Байден охарактеризовал выборы 2024 как борьбу за спасение демократии и заявил, что ничто не может стать на ее пути.

Я считаю, что мой послужной список в должности президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки — все это заслуживает второго срока. Но ничто, ничто не может стать на пути к спасению нашей демократии — в том числе и личные амбиции. Поэтому я решил, что лучший путь вперед — это передать факел новому поколению. Это лучший способ объединить нашу нацию, добавил Байден.

Вспомнил Байден в своей речи и об Украине, заявив, что «продолжит сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина и не дать ему захватить Украину и нанести еще больший вред».

Он также отметил, что будет продолжать усиливать и объединять НАТО и будет работать над тем, чтобы закончить войну в Газе, и вернуть домой всех заложников.

Выборы в США

Байден занимает пост президента США с 2021 года. Он также планировал идти на второй срок и являлся основным кандидатом от Демократической партии на выборах.

Однако после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом в июне он встретился с широкой волной критики и массовыми призывами сняться с выборов .

21 июля Байден официально сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал вице-президент Камалу Гаррис как кандидатку от демократов. Однако ее кандидатуру еще предстоит утвердить на августовском съезде Демократической партии.

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