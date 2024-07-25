Байден впервые озвучил причину снятия с президентской гонки — видео

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с обращением к американскому народу, в котором объяснил причины снятия своей кандидатуры с президентской гонки.
Главные тезисы
- Джо Байден назвал свое решение снять кандидатуру с президентской гонки “вопросом демократии” и призвал к единству нации.
- Президент США поддержал вице-президента Камалу Гаррис как кандидатку от демократов на выборах 2024 года.
- Байден охарактеризовал будущие выборы как борьбу за спасение демократии и подчеркнул важность единства и свободы для страны.
- В своем обращении Байден также рассказал о планах по укреплению коалиции гордых наций и противодействию попыткам Путина захватить Украину.
Байден разъяснил причины снятия с гонки и призвал американцев к единству
Во время обращения к нации, Джо Байден назвал свое решение снять кандидатуру с гонки "вопросом демократии".
Он назвал президентские выборы 2024 выбором "между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью".
Join me as I deliver an address from the Oval Office. https://t.co/MPTTLv6nyn— President Biden (@POTUS) July 24, 2024
Также глава Белого дома заявил, что у американцев будет множество вариантов выбора на президентских выборах этой осенью. По его словам, "Америке придется выбирать между движением вперед или назад, между надеждой и ненавистью, между единством и расколом".
Кроме того, Байден охарактеризовал выборы 2024 как борьбу за спасение демократии и заявил, что ничто не может стать на ее пути.
Вспомнил Байден в своей речи и об Украине, заявив, что «продолжит сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина и не дать ему захватить Украину и нанести еще больший вред».
Он также отметил, что будет продолжать усиливать и объединять НАТО и будет работать над тем, чтобы закончить войну в Газе, и вернуть домой всех заложников.
Выборы в США
Байден занимает пост президента США с 2021 года. Он также планировал идти на второй срок и являлся основным кандидатом от Демократической партии на выборах.
Однако после неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом в июне он встретился с широкой волной критики и массовыми призывами сняться с выборов .
21 июля Байден официально сообщил, что выходит из президентской гонки. Он поддержал вице-президент Камалу Гаррис как кандидатку от демократов. Однако ее кандидатуру еще предстоит утвердить на августовском съезде Демократической партии.
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