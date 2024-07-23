Байден может пойти ва-банк ради Украины. Какое решение станет судьбоносным

Издание The Times обращает внимание на то, что у американского лидера Джо Байдена остались считанные месяцы, чтобы избежать роковой ошибки в своей политической карьере и не допустить поражения Украины.
Главные тезисы
- Украина не должна повторить судьбу Афганистана, поэтому действия Байдена могут определить будущее страны.
- Помощь Байдена может предоставить Украине эффективные инструменты для защиты от российской угрозы.
- Недостатки в политике Трампа и его помощников могут усугубить риски для Украины на международной арене.
- Разрешение на использование западного оружия против России может дать Украине преимущество в войне и увеличить шансы на победу.
- Необходимо немедленно действовать, чтобы предотвратить негативные последствия для Украины и ее союзников.
Украина не должна стать "вторым Афганистаном"
По убеждению редакции издания, одна из самых больших ошибок действующего президента США — это вывод американских войск из Афганистана, что предсказуемо привело к полному краху законной власти и возвращению талибов.
Вполне возможно, что именно это опрометчивое решение Байдена вдохновило российского диктатора Владимира Путина на полномасштабное вторжение в Украину.
Что важно понимать, принятие этого решения действительно станет судьбоносным для Украины, ведь она получит возможность эффективно и быстро уничтожать силы и ресурсы врага в разных регионах РФ.
Трамп может серьезно навредить Украине
По словам журналистов, они пока не видят позитива в том, что республиканец снова может возглавить Белый дом, в том числе и для Украины.
Байден и другие союзники Киева должны немедленно понять, что действовать нужно здесь и сейчас, ведь переждать Путина не получится.
По убеждению редакции издания, если бы Байден наконец позволил ВСУ бить западным оружием по аэродромам и другим военным объектам в России, то это дало бы Украине еще больше шансов на победу.
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