Байден может пойти ва-банк ради Украины. Какое решение станет судьбоносным

Издание The Times обращает внимание на то, что у американского лидера Джо Байдена остались считанные месяцы, чтобы избежать роковой ошибки в своей политической карьере и не допустить поражения Украины.

Украина не должна стать "вторым Афганистаном"

По убеждению редакции издания, одна из самых больших ошибок действующего президента США — это вывод американских войск из Афганистана, что предсказуемо привело к полному краху законной власти и возвращению талибов.

Вполне возможно, что именно это опрометчивое решение Байдена вдохновило российского диктатора Владимира Путина на полномасштабное вторжение в Украину.

У Байдена остались несколько месяцев у власти, за которые он может помочь Западу избежать еще одной беды, более масштабной, чем судьба Афганистана. Байден неизменно поддерживает Украину, но всегда с осторожностью относительно того, как может быть использовано оружие США. Главной просьбой президента Владимира Зеленского было разрешение использовать ракеты против целей, расположенных на территории России, — сказано в материале. Поделиться

Что важно понимать, принятие этого решения действительно станет судьбоносным для Украины, ведь она получит возможность эффективно и быстро уничтожать силы и ресурсы врага в разных регионах РФ.

Трамп может серьезно навредить Украине

По словам журналистов, они пока не видят позитива в том, что республиканец снова может возглавить Белый дом, в том числе и для Украины.

Байден и другие союзники Киева должны немедленно понять, что действовать нужно здесь и сейчас, ведь переждать Путина не получится.

Байден всегда ошибался, что Афганистан можно оставить, чтобы сосредоточиться на стратегической угрозе Китая. Еще большей ошибкой со стороны Джей Ди Венса, нового помощника Трампа, является то, что Украина не имеет значения, потому что реальная проблема Пекин. Неспособность поддержать союзников, дать им инструменты для самозащиты лишь повысит вероятность того, что Ким Чен Ын набросится Южную Корею, или Си Цзиньпин шагнет в Тайвань, или верховный лидер в Тегеране получит свою бомбу. Поделиться

По убеждению редакции издания, если бы Байден наконец позволил ВСУ бить западным оружием по аэродромам и другим военным объектам в России, то это дало бы Украине еще больше шансов на победу.