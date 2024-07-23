Байден може піти ва-банк заради України. Яке рішення стане доленосним

Видання The Times звертає увагу на те, що в американського лідера Джо Байдена залишилися лічені місяці, щоб уникнути найфатальнішої помилки у своїй політичній кар'єрі й не допустити поразки України.
Головні тези:
- Україна не повинна повторити долю Афганістану, тому дії Байдена можуть визначити майбутнє країни.
- Допомога Байдена може дати Україні ефективні інструменти для захисту від російської загрози.
- Недоліки у політиці Трампа та його помічників можуть посилити ризики для України в міжнародній арені.
- Дозвіл на використання західної зброї проти Росії може дати Україні перевагу у війні та збільшити шанси на перемогу.
- Необхідно негайно діяти, щоб запобігти негативним наслідкам для України та українських союзників.
Україна не повинна стати “другим Афганістаном”
На переконання редакції видання, одна з найбільших помилок чинного президента США — це виведення американських військ з Афганістану, що передбачувано призвело до повного краху законної влади і повернення талібів.
Цілком можливо, що саме це необачне рішення Байдена “надихнуло” російського диктатора Володимира Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну.
Що важливо розуміти, ухвалення цього рішення справді стане доленосним для України, адже вона отримає змогу ефективно та швидко знищувати сили та ресурси ворога у різних регіонах РФ.
Трамп може серйозно нашкодити Україні
За словами журналістів, вони наразі не бачать позитиву у тому, що республіканець знову очолить Білий дім, зокрема й для України.
Байден та інші союзники Києва повинні негайно усвідомити, що діяти треба тут та зараз, адже перечекати не вдасться.
На переконання редакції видання, якби Байден нарешті дозволили ЗСУ бити західною зброєю по аеродромах та інших військових об'єктах у Росії, то це б дало Україні ще більше шансів на перемогу.
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