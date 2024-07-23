Байден може піти ва-банк заради України. Яке рішення стане доленосним

Видання The Times звертає увагу на те, що в американського лідера Джо Байдена залишилися лічені місяці, щоб уникнути найфатальнішої помилки у своїй політичній кар'єрі й не допустити поразки України.

Україна не повинна стати “другим Афганістаном”

На переконання редакції видання, одна з найбільших помилок чинного президента США — це виведення американських військ з Афганістану, що передбачувано призвело до повного краху законної влади і повернення талібів.

Цілком можливо, що саме це необачне рішення Байдена “надихнуло” російського диктатора Володимира Путіна на повномасштабне вторгнення в Україну.

У Байдена залишилися кілька місяців при владі, за які він може допомогти Заходу уникнути ще однієї біди, масштабнішої, ніж доля Афганістану. Байден незмінно підтримує Україну, але завжди з великою обережністю щодо того, як може бути використана зброя США. Головним проханням президента Володимира Зеленського був дозвіл використовувати ракети проти цілей, розташованих на території Росії, — йдеться в матеріалі. Поширити

Що важливо розуміти, ухвалення цього рішення справді стане доленосним для України, адже вона отримає змогу ефективно та швидко знищувати сили та ресурси ворога у різних регіонах РФ.

Трамп може серйозно нашкодити Україні

За словами журналістів, вони наразі не бачать позитиву у тому, що республіканець знову очолить Білий дім, зокрема й для України.

Байден та інші союзники Києва повинні негайно усвідомити, що діяти треба тут та зараз, адже перечекати не вдасться.

Байден завжди помилявся, що Афганістан можна залишити, щоб зосередитися на стратегічній загрозі з боку Китаю. Ще більшою помилкою з боку Джей Ді Венса, нового помічника Трампа, є те, що Україна не має значення, бо реальною проблемою є Пекін. Нездатність підтримати союзників, дати їм інструменти для самозахисту лише підвищить імовірність того, що Кім Чен Ин накинеться, або Сі Цзіньпін зробить крок до Тайваню, або верховний лідер у Тегерані отримає свою бомбою. Поширити

На переконання редакції видання, якби Байден нарешті дозволили ЗСУ бити західною зброєю по аеродромах та інших військових об'єктах у Росії, то це б дало Україні ще більше шансів на перемогу.