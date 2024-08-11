Байден назвав 2 головні причини зняття з президентських виборів у США

Чинний американський лідер Джо Байден уперше вирішив розлого пояснити, чому відмовився від боротьби за президентське крісло та хто насправді вплинув на це рішення.

Чому Байден вирішив не балотуватися на другий термін

За словами очільника Білого дому, опитування, з якими він був ознайомлений, показували перегони нога у ногу з Дональдом Трампом, і так було б до останнього.

Однак така картина не влаштовувала більшість демократів, адже вони боялися, що кандидатура Байдена може негативно вплинути на конгресові вибори в листопаді.

Але сталося так, що багато моїх колег-демократів у Палаті представників і Сенаті вважали, що я збираюся завдати їм шкоди в перегонах… І я був стурбований, що якщо я залишуся в перегонах, це стане темою. Ви би брали у мене інтерв'ю про те, чому Ненсі Пелосі сказала, чому зробила так — і я думав, що це буде справжнім відволіканням уваги, номер один. Джо Байден Президент США

Американський лідер не приховує, що десятки демократів просили у нього поступитися місцем іншому кандидату, у якого буде більше шансів розгромити Дональда Трампа.

Байден не хотів ставити під загрозу американську демократію

За словами очільника Білого дому, другим важливим фактором, який також вплинув на його неочікуване рішення, було бажання "зберегти демократію".

Джо Байден також додав, що перемога над колишнім президентом Трампом має першорядне значення.

На переконання американського лідера, "порятунок нашої демократії" важливіший за "особисті амбіції".

Як уже згадувалося раніше, Байден вийшов з президентських перегонів наприкінці минулого місяця та швидко підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.