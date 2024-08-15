Американські висопосадовці все частіше схвально висловлюються щодо раптового початку наступу українських військових у Курській області, який поставив кремлівського диктатора Володимира Путіна у незручне становище та підриває військову стратегію Кремля.
Головні тези:
- Наступ українських військ на Курщині схвалюють американські високопосадовці, що свідчить про зміну позиції США у відношенні до України.
- Підтримку українців висловили європейські та американські політичні діячі, що може сприяти посиленню допомоги від США.
- Наступ ЗСУ на Курщині друге літо поспіль створив серйозний військовий виклик для кремлівського режиму.
- Ситуація спонукає до збільшення підтримки України й обговорень з Вашингтоном на міжнародному рівні.
- Україна демонструє готовність до перемоги та спроможність боротьби, що заслуговує на підтримку та увагу з боку міжнародного співтовариства.
У США все більш схвально ставляться до наступу ЗСУ на Курщині
Зазначається, що в результаті наступу ЗСУ на Курщині Кремль і окупаційна армія РФ одразу ж опинились у скрутному становищі, а Україна почала проведення переговорів зі США.
Що кажуть американські високопосадовці про наступ ЗСУ на Курщині
Підтримку Україні висловили й інші американські високопосадовці.
Зокрема, як зазначають автори матеріалу, сенатор Річард Блюменталь зазначив, що висопосадовці з Пентагону "вражені й трохи спантеличені" українською операцією, "тому що вони зробили це так добре".
Схвально про дії українських військових відгукнувся і керівник Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.
Також підтримку української операції на території Росії висловив член палати представників Джиммі Панетта.
Журналісти видання також підкреслюють, що наступ ЗСУ на Курщині вже друге літо поспіль демонструє серйозне військове приниження кремлівського диктатора Володимира Путіна.
На тлі всього цього на адресу США лунають заклики посилити підтримку України перед обличчям майбутніх успіхів.
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