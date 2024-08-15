Наступ ЗСУ на Курщині змінює позицію США щодо військової підтримки України
Категорія
Політика
Дата публікації

Наступ ЗСУ на Курщині змінює позицію США щодо військової підтримки України

Джо Байден
Джерело:  Politico

Американські висопосадовці все частіше схвально висловлюються щодо раптового початку наступу українських військових у Курській області, який поставив кремлівського диктатора Володимира Путіна у незручне становище та підриває військову стратегію Кремля. 

Головні тези:

  • Наступ українських військ на Курщині схвалюють американські високопосадовці, що свідчить про зміну позиції США у відношенні до України.
  • Підтримку українців висловили європейські та американські політичні діячі, що може сприяти посиленню допомоги від США.
  • Наступ ЗСУ на Курщині друге літо поспіль створив серйозний військовий виклик для кремлівського режиму.
  • Ситуація спонукає до збільшення підтримки України й обговорень з Вашингтоном на міжнародному рівні.
  • Україна демонструє готовність до перемоги та спроможність боротьби, що заслуговує на підтримку та увагу з боку міжнародного співтовариства.

У США все більш схвально ставляться до наступу ЗСУ на Курщині

Зазначається, що в результаті наступу ЗСУ на Курщині Кремль і окупаційна армія РФ одразу ж опинились у скрутному становищі, а Україна почала проведення переговорів зі США.

Це створює справжню дилему для Путіна, і ми перебуваємо в прямому, постійному контакті з українцями, - підкреслив президент США Джо Байден.

США вражені успіхами наступу ЗСУ у Курській області
Джо Байден

Що кажуть американські високопосадовці про наступ ЗСУ на Курщині

Підтримку Україні висловили й інші американські високопосадовці.

Зокрема, як зазначають автори матеріалу, сенатор Річард Блюменталь зазначив, що висопосадовці з Пентагону "вражені й трохи спантеличені" українською операцією, "тому що вони зробили це так добре".

Схвально про дії українських військових відгукнувся і керівник Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол.

Я думаю, це послання українців: "Послухайте, якщо ви дасте нам те, що нам потрібно для перемоги, ми зможемо перемогти”, - зазначив Маккол.

Також підтримку української операції на території Росії висловив член палати представників Джиммі Панетта.

Очевидно, що це зміцнить моральний дух України, українського народу, особливо з урахуванням того важкого літа, яке вони пережили. Це показує, що вони можуть почати наступ, демонструючи Заходу, що вони можуть битися, - підкреслив Панетта.

Журналісти видання також підкреслюють, що наступ ЗСУ на Курщині вже друге літо поспіль демонструє серйозне військове приниження кремлівського диктатора Володимира Путіна.

На тлі всього цього на адресу США лунають заклики посилити підтримку України перед обличчям майбутніх успіхів.

Зеленський матиме хоча б деяку підтримку у Вашингтоні, коли Конгрес знову збереться у вересні, - переконані автори матеріалу.

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