США збільшують виробництво далекобійних ракет на тлі війни Росії проти України

Американські ракети JASSM за потужністю можна порівняти з авіабомбою, але летять вони на сотні кілометрів. США планують виробляти більше подібних ракет вже в наступні роки.
Головні тези:
- США планують збільшити виробництво далекобійних ракет JASSM та LRASM для виявлення та ураження важливих наземних цілей.
- Розширення виробничих потужностей цих ракет може мати вплив на міжнародну політику, зокрема на конфлікт на Сході.
- Ракети JASSM мають високу точність та потужну бойову частину, що робить їх ефективними засобами поразки цілей на великих відстанях.
- Угода з Lockheed Martin на розширення виробництва ракет JASSM та LRASM свідчить про загострення ситуації в регіоні на фоні конфлікту між Росією та Україною.
- Велика дальність польоту ракет JASSM дозволяє їм бути ефективними засобами ураження важливих об'єктів навіть на великій відстані від пускової платформи.
США збільшують виробництво далекобійних ракет: що відомо
США планують збільшити виробництво протикорабельних ракет LRASM і крилатих ракет JASSM. Останні можуть поставити в Україну.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони США.
Цю угоду з Lockheed Martin було укладено на тлі повідомлень, які з'явилися в ЗМІ, про те, що США мають намір поставляти Україні ракети JASSM.
Ракети JASSM може запускатися з F-16
Американська ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — унітарна ударна ракета класу "повітря-земля") — високоточна керована ракета великої дальності, розроблена для ураження добре захищених важливих наземних цілей.
Може запускатися з різних платформ, зокрема стратегічних бомбардувальників і винищувачів F-16.
Ракета JASSM створена як малопомітна для систем виявлення, що робить її менш вразливою до ворожих систем ППО. Вона оснащена потужною бойовою частиною в 450 кг, що можна порівняти з авіабомбою ФАБ-500. Ця ракета може вражати цілі на відстані до 370 км (у версії JASSM-ER — до 925 км).
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