США збільшують виробництво далекобійних ракет на тлі війни Росії проти України
Категорія
Світ
Дата публікації

США збільшують виробництво далекобійних ракет на тлі війни Росії проти України

U.S. Department of Defense
США

Американські ракети JASSM за потужністю можна порівняти з авіабомбою, але летять вони на сотні кілометрів. США планують виробляти більше подібних ракет вже в наступні роки.

Головні тези:

  • США планують збільшити виробництво далекобійних ракет JASSM та LRASM для виявлення та ураження важливих наземних цілей.
  • Розширення виробничих потужностей цих ракет може мати вплив на міжнародну політику, зокрема на конфлікт на Сході.
  • Ракети JASSM мають високу точність та потужну бойову частину, що робить їх ефективними засобами поразки цілей на великих відстанях.
  • Угода з Lockheed Martin на розширення виробництва ракет JASSM та LRASM свідчить про загострення ситуації в регіоні на фоні конфлікту між Росією та Україною.
  • Велика дальність польоту ракет JASSM дозволяє їм бути ефективними засобами ураження важливих об'єктів навіть на великій відстані від пускової платформи.

США збільшують виробництво далекобійних ракет: що відомо

США планують збільшити виробництво протикорабельних ракет LRASM і крилатих ракет JASSM. Останні можуть поставити в Україну.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони США.

На розширення виробничих потужностей під ці ракети Пентагон планує витратити близько 130 млн дол. Розширюватимуть підприємство в місті Орландо, штат Флорида, що належить компанії Lockheed Martin Missiles and Fire Control. Роботи хочуть закінчити до 15 грудня 2027 року.

Цю угоду з Lockheed Martin було укладено на тлі повідомлень, які з'явилися в ЗМІ, про те, що США мають намір поставляти Україні ракети JASSM.

Ракети JASSM може запускатися з F-16

Американська ракета JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile — унітарна ударна ракета класу "повітря-земля") — високоточна керована ракета великої дальності, розроблена для ураження добре захищених важливих наземних цілей.

Може запускатися з різних платформ, зокрема стратегічних бомбардувальників і винищувачів F-16.

Ракета JASSM створена як малопомітна для систем виявлення, що робить її менш вразливою до ворожих систем ППО. Вона оснащена потужною бойовою частиною в 450 кг, що можна порівняти з авіабомбою ФАБ-500. Ця ракета може вражати цілі на відстані до 370 км (у версії JASSM-ER — до 925 км).

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Наступ ЗСУ на Курщині змінює позицію США щодо військової підтримки України
Джо Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
США можуть передати Україні ракети для знищення Кримського мосту. Що про них відомо
Крилата ракета JASSM
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Пентагоні назвали причину обмежень щодо використання Україною зброї США для ударів по РФ
Міноборони США
Пуск ракети ATACMS

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?