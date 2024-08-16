США можуть передати Україні ракети JASSM для F-16

За словами експерта з авіації Валерія Романенка, Україна може отримати від США ракети JASSM, як частину озброєння для винищувачів F-16.

У чому ключова відмінність ракет JASSM і на що вони здатні

Аналітик зазначає, JASSM здатні дістатись до Москви та уразити Кримський міст.

Їхньою відмінністю від далекобійних ракет ATACMS є те, що це не балістичні, а крилаті ракети з зовсім іншою конструкцією та системою наведення.

Романенко підкреслив, що багато у чому JASSM схожі із ракетами британського виробництва Storm Shadow.

Ракети JASSM - це аналог Storm Shadow. Однак F-16 не може нести Storm Shadow, але може нести дві ракети JASSM. У них елементи всі такі самі, така сама бойова частина. Але у JASSM більше дальність, вона сягає 370 км - це якщо мова лише звичайну JASSM, а якщо ті що зі збільшеною дальністю - там взагалі 900 км, - пояснює аналітик. Поширити

Крилата ракета JASSM

Він припустив, що Україна може отримати від США JASSM звичайної модифікації.

Романенко пояснив, що у США розуміють, що українським військовим кортить завдати ракетного удару по Москві, або ж тилових стратегічних об’єктах на території РФ.

За його словами, JASSM мають системи, аналогічні до Storm Shadow із мінімальним використанням супутникової навігації.

Тобто, якщо ракета відчуває перешкоди - вона переходить на орієнтування по місцевості. JASSM порівнює картинку на місцевості з комп'ютером і таким чином корегує свою орбіту.

JASSM потрібно влучати в одну точку - тому вони мають систему корекції території, а на кінцевому етапі там є система донаведення на ціль і через це у них точність ураження 3-5 метрів.

Якщо ми їх отримаємо з такою бойовою частиною як TAURUS чи Storm Shadow, то тоді Кримський міст будуть вже згадувати. Але якщо отримаємо з касетною бойовою частиною, то тоді аеродроми в Криму - там все частіше буде бавовна, - пояснює аналітик. Поширити

Що відомо про ракети JASSM

Ці ракети випускає американська корпорація Lockheed Martin.

Програма їх створення почалась у 1995 році.

Метою було створити малопомітну, високоточну ракету великої дальності, яка дозволяє атакувати без входження в зону дії ППО противника та має значно нижчу вартість у порівнянні з TSSAM.

Остаточно ракету допустили до військової експлуатації га літаках В-52 в жовтні 2003 року.

А пізніше вона була інтегрована до ударних літаків, таких як F-16 та F-35.

Вперше JASSM було застосовано під час ракетних ударів по Сирії 14 квітня 2018 року.

Тоді два бомбардувальники B-1 Lancer випустили 19 ракет JASSM по трьох цільових об’єктах сирійського уряду.

У 2019 році ракети було використано під час рейду в Бариші для захоплення або вбивства тодішнього лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.