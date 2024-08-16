США можуть передати Україні ракети для знищення Кримського мосту. Що про них відомо
Категорія
Україна
Дата публікації

США можуть передати Україні ракети для знищення Кримського мосту. Що про них відомо

Крилата ракета JASSM
Джерело:  РБК Україна

За словами експерта з авіації Валерія Романенка, Україна може отримати від США ракети JASSM, як частину озброєння для винищувачів F-16. 

Головні тези:

  • Ракети JASSM є високоточними та малопомітними засобами для удару на великі відстані, які можуть бути передані Україні в рамках озброєння для винищувачів F-16.
  • Ці ракети відрізняються від інших тим, що є крилатими та мають вбудовану систему наведення, що дозволяє їм коригувати траєкторію у разі перешкод.
  • JASSM можуть знищувати цілі на відстані до 370 км, а деякі модифікації навіть до 980 км, включаючи можливість атаки на об'єкти у глибині території Росії.
  • Ракети JASSM вже було успішно використано в різних військових операціях, зокрема в Сирії та проти терористів ІДІЛ, демонструючи їх ефективність в ударах проти ворожих об'єктів.
  • Україна може отримати ракети JASSM для підвищення своєї обороноздатності та можливості уражати стратегічні об'єкти на території Росії, включаючи Кримський міст.

У чому ключова відмінність ракет JASSM і на що вони здатні

Аналітик зазначає, JASSM здатні дістатись до Москви та уразити Кримський міст.

Їхньою відмінністю від далекобійних ракет ATACMS є те, що це не балістичні, а крилаті ракети з зовсім іншою конструкцією та системою наведення.

Романенко підкреслив, що багато у чому JASSM схожі із ракетами британського виробництва Storm Shadow.

Ракети JASSM - це аналог Storm Shadow. Однак F-16 не може нести Storm Shadow, але може нести дві ракети JASSM. У них елементи всі такі самі, така сама бойова частина. Але у JASSM більше дальність, вона сягає 370 км - це якщо мова лише звичайну JASSM, а якщо ті що зі збільшеною дальністю - там взагалі 900 км, - пояснює аналітик.

США можуть передати Україні ракети JASSM для F-16
Крилата ракета JASSM

Він припустив, що Україна може отримати від США JASSM звичайної модифікації.

Романенко пояснив, що у США розуміють, що українським військовим кортить завдати ракетного удару по Москві, або ж тилових стратегічних об’єктах на території РФ.

За його словами, JASSM мають системи, аналогічні до Storm Shadow із мінімальним використанням супутникової навігації.

Тобто, якщо ракета відчуває перешкоди - вона переходить на орієнтування по місцевості. JASSM порівнює картинку на місцевості з комп'ютером і таким чином корегує свою орбіту.

JASSM потрібно влучати в одну точку - тому вони мають систему корекції території, а на кінцевому етапі там є система донаведення на ціль і через це у них точність ураження 3-5 метрів.

Якщо ми їх отримаємо з такою бойовою частиною як TAURUS чи Storm Shadow, то тоді Кримський міст будуть вже згадувати. Але якщо отримаємо з касетною бойовою частиною, то тоді аеродроми в Криму - там все частіше буде бавовна, - пояснює аналітик.

Що відомо про ракети JASSM

Ці ракети випускає американська корпорація Lockheed Martin.

Програма їх створення почалась у 1995 році.

Метою було створити малопомітну, високоточну ракету великої дальності, яка дозволяє атакувати без входження в зону дії ППО противника та має значно нижчу вартість у порівнянні з TSSAM.

Остаточно ракету допустили до військової експлуатації га літаках В-52 в жовтні 2003 року.

А пізніше вона була інтегрована до ударних літаків, таких як F-16 та F-35.

Вперше JASSM було застосовано під час ракетних ударів по Сирії 14 квітня 2018 року.

Тоді два бомбардувальники B-1 Lancer випустили 19 ракет JASSM по трьох цільових об’єктах сирійського уряду.

У 2019 році ракети було використано під час рейду в Бариші для захоплення або вбивства тодішнього лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

  • ракета JASSM може знищувати цілі в радіусі 370 кілометрів. Але є окремі модифікації ракети, що можуть досягати цілі на відстані до 980 кілометрів.

  • AGM-158 JASSM-ER б’є на відстань до 980 кілометрів. Таким чином можливі влучання у глибокий тил Росії.

  • AGM-158C LRASM може бити на відстань до 370 км. Головна її перевага у непомітності в радіолокаційному, інфрачервоному та інших областях спектра спостереження.

  • AGM-158B-2 може бити на рекордну відстань 1900 км. Однак виробництво цих ракет почалось у 2022 році.

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