США можуть передати Україні ракети JASSM для F-16

За словами експерта з авіації Валерія Романенка, Україна може отримати від США ракети JASSM, як частину озброєння для винищувачів F-16.
Головні тези:
- Ракети JASSM є високоточними та малопомітними засобами для удару на великі відстані, які можуть бути передані Україні в рамках озброєння для винищувачів F-16.
- Ці ракети відрізняються від інших тим, що є крилатими та мають вбудовану систему наведення, що дозволяє їм коригувати траєкторію у разі перешкод.
- JASSM можуть знищувати цілі на відстані до 370 км, а деякі модифікації навіть до 980 км, включаючи можливість атаки на об'єкти у глибині території Росії.
- Ракети JASSM вже було успішно використано в різних військових операціях, зокрема в Сирії та проти терористів ІДІЛ, демонструючи їх ефективність в ударах проти ворожих об'єктів.
- Україна може отримати ракети JASSM для підвищення своєї обороноздатності та можливості уражати стратегічні об'єкти на території Росії, включаючи Кримський міст.
У чому ключова відмінність ракет JASSM і на що вони здатні
Аналітик зазначає, JASSM здатні дістатись до Москви та уразити Кримський міст.
Їхньою відмінністю від далекобійних ракет ATACMS є те, що це не балістичні, а крилаті ракети з зовсім іншою конструкцією та системою наведення.
Романенко підкреслив, що багато у чому JASSM схожі із ракетами британського виробництва Storm Shadow.
Він припустив, що Україна може отримати від США JASSM звичайної модифікації.
Романенко пояснив, що у США розуміють, що українським військовим кортить завдати ракетного удару по Москві, або ж тилових стратегічних об’єктах на території РФ.
За його словами, JASSM мають системи, аналогічні до Storm Shadow із мінімальним використанням супутникової навігації.
Тобто, якщо ракета відчуває перешкоди - вона переходить на орієнтування по місцевості. JASSM порівнює картинку на місцевості з комп'ютером і таким чином корегує свою орбіту.
JASSM потрібно влучати в одну точку - тому вони мають систему корекції території, а на кінцевому етапі там є система донаведення на ціль і через це у них точність ураження 3-5 метрів.
Що відомо про ракети JASSM
Ці ракети випускає американська корпорація Lockheed Martin.
Програма їх створення почалась у 1995 році.
Метою було створити малопомітну, високоточну ракету великої дальності, яка дозволяє атакувати без входження в зону дії ППО противника та має значно нижчу вартість у порівнянні з TSSAM.
Остаточно ракету допустили до військової експлуатації га літаках В-52 в жовтні 2003 року.
А пізніше вона була інтегрована до ударних літаків, таких як F-16 та F-35.
Вперше JASSM було застосовано під час ракетних ударів по Сирії 14 квітня 2018 року.
Тоді два бомбардувальники B-1 Lancer випустили 19 ракет JASSM по трьох цільових об’єктах сирійського уряду.
У 2019 році ракети було використано під час рейду в Бариші для захоплення або вбивства тодішнього лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.
ракета JASSM може знищувати цілі в радіусі 370 кілометрів. Але є окремі модифікації ракети, що можуть досягати цілі на відстані до 980 кілометрів.
AGM-158 JASSM-ER б’є на відстань до 980 кілометрів. Таким чином можливі влучання у глибокий тил Росії.
AGM-158C LRASM може бити на відстань до 370 км. Головна її перевага у непомітності в радіолокаційному, інфрачервоному та інших областях спектра спостереження.
AGM-158B-2 може бити на рекордну відстань 1900 км. Однак виробництво цих ракет почалось у 2022 році.
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