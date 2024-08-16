США могут передать Украине ракеты JASSM для F-16

По словам эксперта по авиации Валерия Романенко, Украина может получить от США ракеты JASSM как часть вооружения для истребителей F-16.

В чем ключевое отличие ракет JASSM и на что они способны

Аналитик отмечает, JASSM способны добраться до Москвы и поразить Крымский мост.

Их отличие от дальнобойных ракет ATACMS является то, что это не баллистические, а крылатые ракеты с совсем другой конструкцией и системой наведения.

Романенко подчеркнул, что во многом JASSM схожи с ракетами британского производства Storm Shadow.

Ракеты JASSM – это аналог Storm Shadow. Однако F-16 не может нести Storm Shadow, но может нести две ракеты JASSM. У них элементы все такие же, такая же боевая часть. Но у JASSM больше дальность, она достигает 370 км - это если речь только обычная JASSM, а если с повышенной дальностью - там вообще 900 км, - объясняет аналитик. Поделиться

Крылатая ракета JASSM

Он предположил, что Украина может получить от США JASSM обычную модификацию.

Романенко пояснил, что в США понимают, что украинским военным хочется нанести ракетный удар по Москве, или же тыловым стратегическим объектам на территории РФ.

По его словам, у JASSM есть системы, аналогичные Storm Shadow с минимальным использованием спутниковой навигации.

То есть, если ракета испытывает препятствия – она переходит на ориентировку по местности. JASSM сравнивает картинку на местности с компьютером и таким образом корректирует свою орбиту.

JASSM нужно попадать в одну точку – поэтому они имеют систему коррекции территории, а на конечном этапе там есть система донаведения на цель и поэтому у них точность поражения 3-5 метров.

Если мы их получим с такой боевой частью как TAURUS или Storm Shadow, тогда Крымский мост будут уже вспоминать. Но если получим с кассетной боевой частью, то тогда аэродромы в Крыму – там все чаще будет хлопок, – объясняет аналитик. Поделиться

Что известно о ракетах JASSM

Эти ракеты производит американская корпорация Lockheed Martin.

Программа их создания началась в 1995 году.

Целью было создать малозаметную высокоточную ракету большой дальности, которая позволяет атаковать без вхождения в зону действия ПВО противника и имеет значительно более низкую стоимость по сравнению с TSSAM.

Окончательно ракета была допущена к военной эксплуатации на самолетах В-52 в октябре 2003 года.

А позже она была интегрирована в ударные самолеты, такие как F-16 и F-35.

Впервые JASSM был применен во время ракетных ударов по Сирии 14 апреля 2018 года.

Тогда два бомбардировщика B-1 Lancer выпустили 19 ракет JASSM по трем целевым объектам сирийского правительства.

В 2019 году ракеты были использованы во время рейда в Барыше для захвата или убийства тогдашнего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.