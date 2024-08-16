По словам эксперта по авиации Валерия Романенко, Украина может получить от США ракеты JASSM как часть вооружения для истребителей F-16.
Главные тезисы
- Ракеты JASSM - высокоточные и малозаметные средства для удара на большие расстояния, которые могут быть переданы Украине для усиления ее обороноспособности.
- JASSM способны поражать цели до 370 км, а некоторые модификации даже до 980 км, включая возможность атаки на объекты в глубине территории России.
- Ракеты JASSM производятся Lockheed Martin, они имеют систему наведения, позволяющую корректировать траекторию при помехах и достигать высокую точность поражения цели.
- JASSM уже успешно применялись в различных военных операциях, показывая свою эффективность в ударах по вражеским объектам.
- США могут передать Украине ракеты JASSM для F-16, что усилит обороноспособность страны и даст возможность нанести удары на стратегическим объектам, включая Крымский мост.
В чем ключевое отличие ракет JASSM и на что они способны
Аналитик отмечает, JASSM способны добраться до Москвы и поразить Крымский мост.
Их отличие от дальнобойных ракет ATACMS является то, что это не баллистические, а крылатые ракеты с совсем другой конструкцией и системой наведения.
Романенко подчеркнул, что во многом JASSM схожи с ракетами британского производства Storm Shadow.
Он предположил, что Украина может получить от США JASSM обычную модификацию.
Романенко пояснил, что в США понимают, что украинским военным хочется нанести ракетный удар по Москве, или же тыловым стратегическим объектам на территории РФ.
По его словам, у JASSM есть системы, аналогичные Storm Shadow с минимальным использованием спутниковой навигации.
То есть, если ракета испытывает препятствия – она переходит на ориентировку по местности. JASSM сравнивает картинку на местности с компьютером и таким образом корректирует свою орбиту.
JASSM нужно попадать в одну точку – поэтому они имеют систему коррекции территории, а на конечном этапе там есть система донаведения на цель и поэтому у них точность поражения 3-5 метров.
Что известно о ракетах JASSM
Эти ракеты производит американская корпорация Lockheed Martin.
Программа их создания началась в 1995 году.
Целью было создать малозаметную высокоточную ракету большой дальности, которая позволяет атаковать без вхождения в зону действия ПВО противника и имеет значительно более низкую стоимость по сравнению с TSSAM.
Окончательно ракета была допущена к военной эксплуатации на самолетах В-52 в октябре 2003 года.
А позже она была интегрирована в ударные самолеты, такие как F-16 и F-35.
Впервые JASSM был применен во время ракетных ударов по Сирии 14 апреля 2018 года.
Тогда два бомбардировщика B-1 Lancer выпустили 19 ракет JASSM по трем целевым объектам сирийского правительства.
В 2019 году ракеты были использованы во время рейда в Барыше для захвата или убийства тогдашнего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.
ракета JASSM может уничтожать цели в радиусе 370 км. Но есть отдельные модификации ракеты, которые могут достигать цели на расстоянии до 980 км.
AGM-158 JASSM-ER бьет на расстояние 980 километров. Таким образом возможны попадания в глубокий тыл России.
AGM-158C LRASM может бить на расстояние до 370 км. Главное ее преимущество в незаметности в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра наблюдения.
AGM-158B-2 может бить на рекордное расстояние 1900 км. Однако производство этих ракет началось в 2022 году.
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