За словами президента Володимира Зеленського під час пресконференції за результатами форуму "Україна 2024. Незалежність", наступальна операція ЗСУ на Курщині запобігла загрозі окупації злочинною армією частини Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
Головні тези:
- Курська операція ЗСУ вдало запобігла загрозі окупації частини Харківської, Сумської та Чернігівської областей.
- Президент Зеленський підкреслив роль розвідки західних країн у попередженні наступу окупаційної армії РФ.
- Курська операція стала одним із пунктів плану перемоги України та не має відношення до запланованих зустрічей на міжнародному рівні.
Що відомо про ключові успіхи Курської операції ЗСУ
Зеленський підкреслив, що саме це забезпечило її успішне проведення.
За його словами, про наміри наступу окупаційної армії РФ у Сумській, Чернігівській областях та на Харківщині Україну попереджали розвідки західних країн.
Зеленський заперечив зрив переговорів з РФ у Катарі через початок Курської операції
За словами президента, операція ЗСУ на Курщині не має ніякого відношення до запланованої у Катарі зустрічі представників України та РФ стосовно енергетики.
Глава держави також зазначив, що західні партнери не дають Україні прямих відповідей на питання щодо обмежень використання їхньої зброї по території РФ.
Він також анонсува заплановану зустріч із президентом США Джо Байденом.
Вона може відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН.
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