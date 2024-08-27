За словами президента Володимира Зеленського під час пресконференції за результатами форуму "Україна 2024. Незалежність", наступальна операція ЗСУ на Курщині запобігла загрозі окупації злочинною армією частини Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

Що відомо про ключові успіхи Курської операції ЗСУ

Дуже вузьке коло людей знало про цю операцію, - зазначив президент. Поширити

Зеленський підкреслив, що саме це забезпечило її успішне проведення.

Безумовно є цілі, які я можу сказати. І безумовно є цілі, про які я не можу сказати. Курська операція кілька речей принесла. Передусім, окупація Харківщини зупинена. Ми мали інформацію про створення буферної зони на Харківщині, а потім на півночі, не знали конкретики, але розуміли, що Сумщина, Чернігівщина можуть бути в планах, - пояснив глава держави. Поширити

За його словами, про наміри наступу окупаційної армії РФ у Сумській, Чернігівській областях та на Харківщині Україну попереджали розвідки західних країн.

Курська операція вирішила питання не окупації Сумщини і не окупації Чернігівщини. Мало того, розбила чималу кількість військ… розбила серйозне угрупування, - наголосив Зеленський. Поширити

Зеленський заперечив зрив переговорів з РФ у Катарі через початок Курської операції

За словами президента, операція ЗСУ на Курщині не має ніякого відношення до запланованої у Катарі зустрічі представників України та РФ стосовно енергетики.

Не пов'язані абсолютно речі Курська операція і зустріч в Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів формули миру. Чи пов'язана Курська операція із другим самітом миру? Так. Бо Курська операція є одним із пунктів плану перемоги України, - підкреслив Зеленський. Поширити

Глава держави також зазначив, що західні партнери не дають Україні прямих відповідей на питання щодо обмежень використання їхньої зброї по території РФ.

Вони намагаються не говорити зі мною про це, але я піднімаю це питання. Олімпіада пройшла, а пінг-понг залишився, - зазначив з цього приводу президент. Поширити

Він також анонсува заплановану зустріч із президентом США Джо Байденом.

Вона може відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН.