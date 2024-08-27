По словам президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции по результатам форума "Украина 2024. Независимость", наступательная операция ВСУ на Курщине предотвратила угрозу оккупации преступной армией части Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
Главные тезисы
- Президент Зеленский сообщил об успешной Курской операции, предотвратившей угрозу оккупации частей Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
- Роль разведки западных стран была подчеркнута в предотвращении наступления оккупационной армии РФ.
- Курская операция приостановила оккупацию Харьковщины и разбила серьезные воинские группировки РФ.
- Президент отметил, что Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре и может быть связана с экономическим саммитом.
- Зеленский анонсировал возможную встречу с президентом США Джо Байденом на Генеральной ассамблее ООН.
Что известно о ключевых успехах Курской операции ВСУ
Зеленский подчеркнул, что именно это обеспечило ее успешное проведение.
По его словам, о намерениях наступления оккупационной армии РФ в Сумской, Черниговской областях и Харьковской области Украину предупреждали разведки западных стран.
Зеленский отрицал срыв переговоров с РФ в Катаре из-за начала Курской операции
По словам президента, операция ВСУ в Курщине не имеет никакого отношения к запланированной в Катаре встрече представителей Украины и РФ по энергетике.
Глава государства также отметил, что западные партнеры не дают Украине прямых ответов на вопросы, касающиеся ограничений использования их оружия по территории РФ.
Он также анонсировал запланированную встречу с президентом США Джо Байденом.
Она может пройти на полях Генеральной ассамблеи ООН.
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