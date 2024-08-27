Зеленский назвал 3 успешно реализуемые цели в рамках Курской операции
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал 3 успешно реализуемые цели в рамках Курской операции

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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По словам президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции по результатам форума "Украина 2024. Независимость", наступательная операция ВСУ на Курщине предотвратила угрозу оккупации преступной армией части Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский сообщил об успешной Курской операции, предотвратившей угрозу оккупации частей Сумской, Черниговской и Харьковской областей.
  • Роль разведки западных стран была подчеркнута в предотвращении наступления оккупационной армии РФ.
  • Курская операция приостановила оккупацию Харьковщины и разбила серьезные воинские группировки РФ.
  • Президент отметил, что Курская операция не связана со срывом переговоров в Катаре и может быть связана с экономическим саммитом.
  • Зеленский анонсировал возможную встречу с президентом США Джо Байденом на Генеральной ассамблее ООН.

Что известно о ключевых успехах Курской операции ВСУ

Очень узкий круг людей знал об этой операции, - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что именно это обеспечило ее успешное проведение.

Безусловно, есть цели, которые я могу сказать. И, безусловно, есть цели, о которых я не могу сказать. Курская операция несколько вещей принесла. Прежде всего, оккупация Харьковщины остановлена. У нас была информация о создании буферной зоны на Харьковщине, а затем на севере, не знали конкретики, но понимали, что Сумщина, Черниговщина могут быть в планах, - пояснил глава государства.

По его словам, о намерениях наступления оккупационной армии РФ в Сумской, Черниговской областях и Харьковской области Украину предупреждали разведки западных стран.

Курская операция решила вопрос не оккупации Сумщины и не оккупации Черниговщины. Более того, разбила немалое количество войск… разбила серьезную группировку, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отрицал срыв переговоров с РФ в Катаре из-за начала Курской операции

По словам президента, операция ВСУ в Курщине не имеет никакого отношения к запланированной в Катаре встрече представителей Украины и РФ по энергетике.

Не связаны абсолютно вещи Курская операция и встреча в Катаре. Курская операция не связана ни с одним из пунктов формулы мира. Связана ли Курская операция со вторым саммитом мира? Да. Потому что Курская операция является одним из пунктов плана победы Украины, - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что западные партнеры не дают Украине прямых ответов на вопросы, касающиеся ограничений использования их оружия по территории РФ.

Они стараются не говорить со мной об этом, но я поднимаю этот вопрос. Олимпиада прошла, а пинг-понг остался, – отметил по этому поводу президент.

Он также анонсировал запланированную встречу с президентом США Джо Байденом.

Она может пройти на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Я готовлюсь к нашей встрече в сентябре, дай Бог, что я позволю себе быть на Генассамблее ООН. Очень многое зависит от США, - подчеркнул Зеленский.

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