Более 100 ракет и около 100 "шахедов". Зеленский сделал заявление на фоне массированной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Более 100 ракет и около 100 "шахедов". Зеленский сделал заявление на фоне массированной атаки РФ

Владимир Зеленский
Более 100 ракет и около 100 "шахедов". Зеленский сделал заявление на фоне массированной атаки РФ
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на Украину 26 августа. Он отметил, что это был один из самых больших комбинированных ударов.

Главные тезисы

  • Владимир Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на Украину, назвав ее одним из самых больших комбинированных ударов.
  • По данным президента, атака была направлена на критическую гражданскую инфраструктуру от Харьковщины до Западной Украины, с многочисленными погибшими и ранеными.
  • Российская атака вызвала повреждения инфраструктуры и пострадавших в 15 областях Украины, с заявленными случаями разрушений в Луцке, Киеве, Харькове, Запорожье и Одессе.
  • Ликвидация последствий российского удара на Украину уже начата, с рабочими бригадами, работающими круглосуточно для восстановления инфраструктуры и энергетики.

Российская атака по Украине 26 августа была самой большой

Как отметил Владимир Зеленский, сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара.

И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей. К сожалению, есть погибшие.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский добавил, что в результате атаки десятки раненых. Всем предоставляется необходимая помощь.

Много повреждений в энергетике. Но всюду, где есть отключение электричества, уже продолжаются восстановительные работы. Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество — вернем, — отметил президент.

Россия массированно атаковала Украину 26 августа. Какие последствия

Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.

В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.

Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.

Известно об одном погибшем в Днепропетровской области и об одном в Запорожской области.

В результате массированной российской воздушной атаки РФ повреждение инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.

По состоянию на 11:00 от российского удара погибли 5 человек (по одному в Луцке, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине и Житомирщине) и по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области).

Также известно, что по всей Украине ввели экстренные отключения света .

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