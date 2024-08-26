Более 100 ракет и около 100 "шахедов". Зеленский сделал заявление на фоне массированной атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на Украину 26 августа. Он отметил, что это был один из самых больших комбинированных ударов.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский отреагировал на масштабную атаку РФ на Украину, назвав ее одним из самых больших комбинированных ударов.
- По данным президента, атака была направлена на критическую гражданскую инфраструктуру от Харьковщины до Западной Украины, с многочисленными погибшими и ранеными.
- Российская атака вызвала повреждения инфраструктуры и пострадавших в 15 областях Украины, с заявленными случаями разрушений в Луцке, Киеве, Харькове, Запорожье и Одессе.
- Ликвидация последствий российского удара на Украину уже начата, с рабочими бригадами, работающими круглосуточно для восстановления инфраструктуры и энергетики.
Российская атака по Украине 26 августа была самой большой
Как отметил Владимир Зеленский, сейчас по всей стране идет ликвидация последствий российского удара.
Владимир Зеленский добавил, что в результате атаки десятки раненых. Всем предоставляется необходимая помощь.
Россия массированно атаковала Украину 26 августа. Какие последствия
Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.
Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, там 5 человек получили ранения.
Известно об одном погибшем в Днепропетровской области и об одном в Запорожской области.
В результате массированной российской воздушной атаки РФ повреждение инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.
По состоянию на 11:00 от российского удара погибли 5 человек (по одному в Луцке, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине и Житомирщине) и по меньшей мере 12 человек получили ранения (5 в Полтавской области, по 1 в Луцке, Киевской и Днепропетровской области и 4 в Одесской области).
Также известно, что по всей Украине ввели экстренные отключения света .
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