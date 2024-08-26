Понад 100 ракет і близько 100 «шахедів». Зеленський зробив заяву на тлі масованої атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Понад 100 ракет і близько 100 «шахедів». Зеленський зробив заяву на тлі масованої атаки РФ

Володимир Зеленський
Понад 100 ракет і близько 100 «шахедів». Зеленський зробив заяву на тлі масованої атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на Україну 26 серпня. Він зазначив, що це був один з найбільших комбінованих ударів.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський зазначив, що атака РФ 26 серпня була однією з найбільших і спрямована на критичну цивільну інфраструктуру.
  • Унаслідок атаки загинуло 5 людей, а щонайменше 12 отримали поранення в 15 областях України, включаючи Луцьк, Харків та Одесу.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про пошкодження інфраструктури в Київській області після російської повітряної атаки.
  • Російські війська влаштували напад на промислові об'єкти в Полтавській області, що призвело до поранень 5 людей.
  • Українські влади проводять ліквідацію наслідків російського удару та забезпечують допомогу постраждалим.

Російська атака по Україні 26 серпня була найбільшою

Як зазначив Володимир Зеленський, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.

І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Володимир Зеленський додав, що внаслідок атаки є десятки поранених. Наразі усім надається необхідна допомога.

Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику — повернемо, — зазначив президент.

Росія масовано атакувала Україну 26 серпня. Які наслідки

Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах. 

У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та  об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.

Також російські війська поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області, там 5 людей дістали поранення.

Відомо про одного загиблого у Дніпропетровській області і про одного у Запорізькій області.

Внаслідок масованої російської повітряної атаки РФ є пошкодження інфраструктурних об’єктів та потерпілий у Київській області.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.

Станом на 11:00 від російського удару загинули 5 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).

Також відомо, що по всій Україні ввели екстрені відключення світла.

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