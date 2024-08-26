Понад 100 ракет і близько 100 «шахедів». Зеленський зробив заяву на тлі масованої атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну атаку РФ на Україну 26 серпня. Він зазначив, що це був один з найбільших комбінованих ударів.

Російська атака по Україні 26 серпня була найбільшою

Як зазначив Володимир Зеленський, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару.

І як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів, від Харківщини та Києва до Одеси і західних областей. На жаль, є загиблі. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський додав, що внаслідок атаки є десятки поранених. Наразі усім надається необхідна допомога.

Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику — повернемо, — зазначив президент. Поширити

Росія масовано атакувала Україну 26 серпня. Які наслідки

Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.

У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджений багатоквартирний будинок та об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.

Також російські війська поцілили по промисловому об’єкту у Полтавській області, там 5 людей дістали поранення.

Відомо про одного загиблого у Дніпропетровській області і про одного у Запорізькій області.

Внаслідок масованої російської повітряної атаки РФ є пошкодження інфраструктурних об’єктів та потерпілий у Київській області.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок повітряного нападу Російської Федерації 26 серпня постраждали 15 областей України.

Станом на 11:00 від російського удару загинули 5 людини (по одній у Луцьку, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Житомирщині) і щонайменше 12 осіб дістали поранення (5 у Полтавській області, по 1 у Луцьку, Київській та Дніпропетровській області та 4 в Одеській області).

Також відомо, що по всій Україні ввели екстрені відключення світла.