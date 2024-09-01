Гарріс закликала Трампа провести дебати з постійно увімкненими мікрофонами

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс звернулась до свого суперника-республіканця Дональда Трампа напередодні перших дебатів.

Гарріс звернулася до Трампа напередодні перших дебатів

Камала Гарріс зазначила, що Трамп залежить від своїх радників, які не дозволяють йому брати участь у дебатах із постійно увімкненим мікрофоном.

Вона також зазначила, що якщо його власна команда не впевнена у ньому, то й американський народ навряд чи може бути впевнений.

Donald Trump is surrendering to his advisors who won't allow him to debate with a live microphone. If his own team doesn't have confidence in him, the American people definitely can’t.



We are running for President of the United States. Let’s debate in a transparent way—with the… https://t.co/mjyaiUTwAA — Kamala Harris (@KamalaHarris) August 31, 2024

Ми балотуємося на пост президента США. Давайте проведемо дебати відкрито — з увімкненими мікрофонами протягом усього часу, — написала Гарріс. Поширити

Трамп своєю чергою заявив, що він хоче, щоб його мікрофон залишався увімкненим. За його словами, під час останніх дебатів у червні з тодішнім кандидатом Джо Байденом його мікрофон вимикали, що йому не сподобалося.

Reuters зазначає, що постійно увімкнені мікрофони під час дебатів можуть як допомогти, так і зашкодити кандидатам, фіксуючи необдумані коментарі, які не призначалися для публіки. Водночас вимкнені мікрофони не дають учасникам можливості переривати своїх опонентів.

Гарріс та Трамп готуються до перших дебатів

Уже 10 вересня 2024 року відбудуться дебати між кандидатами у президенти США — Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

Згідно з останніми даними, зустріч демократки та республіканця відбудеться в етері американського телеканалу ABC News.

Інформація про це з’явилася після того, як 8 серпня Трамп офіційного оголосив, що готовий провести дебати зі своєю суперницею від Демократичної партії кілька разів до виборів у листопаді.

Ми думаємо, що ми повинні провести дебати тричі, — зазначив лідер республіканців. Поширити

Саме тому він наполягає провести додаткові дебати в етері телеканалів Fox News і NBC відповідно.

За словами Гарріс, вона налаштована взяти участь у дебатах на ABC, а також наразі відкрита до нових зустрічей з Трампом.