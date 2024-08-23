Гарріс пообіцяла Україні стійку підтримку у разі перемоги на виборах у США
Категорія
Політика
Дата публікації

Гарріс пообіцяла Україні стійку підтримку у разі перемоги на виборах у США

Камала Гарріс
Джерело:  Голос Америки

Віцепрезидент США та кандидат у президенти на президентських виборах у листопаді Камала Гарріс пообіцяла потужну підтримку Україні у разі власної перемоги. 

Головні тези:

  • Камала Гарріс обіцяє надати потужну підтримку Україні у разі перемоги на виборах у США
  • Позиція США дозволяє Україні використовувати їхню зброю для захисту від російських атак у прикордонних районах, включаючи Курську область
  • Заступниця речника Пентагону наголосила на підтримці США та необхідності будувати оборонні лінії у прикордонних регіонах
  • Стратегічні цілі України у рамках наступу на Курщині залишаються не визначеними для Пентагону
  • У Чикаго Камала Гарріс прийняла номінацію на пост президента за результатами виборів у листопаді

Гарріс обіцяє підтримувати НАТО та Україну

Як президентка, я підтримуватиму Україну і наших партнерів по НАТО... Як головнокомандувачка, я забезпечу, щоб Америка мала найсильнішу та смертоноснішу силу у світі, - зазначила Гарріс.

Гарріс обіцяє потужну підтримку України у разі перемоги на виборах у США
Камала Гарріс та Джо Байден

Підкреслюється, що у Чикаго під час виступу на національному з’їзді представників Демократичної партії Гарріс офіційно прийняла номінацію на пост президента за результатами виборів у листопаді.

Що відомо про позицію США стосовно використання Україною їхньої зброї для ударів по території РФ

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що США не забороняють Україні використовувати їхню зброю для ударів по об’єктах і цілях у прикордонних районах Росії, зокрема, у Курській області.

Ми підтримуємо Україну в тому, що їй зараз потрібно на полі бою. Ми починаємо краще розуміти, що роблять українці в Курську. Наша політика дозволяє їм брати участь у таких контрударах. Але ми все ще підтримуємо Україну в тому, що їй потрібно на полі бою, це не зміниться, - наголосила Сінгх.

Вона зазначила, що США продовжують підтримувати Україну.

Політика Вашинштона дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських атак із цього прикордонного регіону, а цей прикордонний регіон включає Курську область, включає кордон Сумської області. І вони захищають себе від російських атак в рамках цього регіону, - підкреслила Сінгх.

Вона також зазначила, що США досі не мають інформації стосовно остаточних цілей України у рамках наступу на Курщині.

За словами Сінгх, у Пентагона все ще є питання щодо того, як Курська операція "вписується у стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ.

При цьому зауважила, що створення буферної зони означатиме побудову декількох оборонних ліній.

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