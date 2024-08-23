Віцепрезидент США та кандидат у президенти на президентських виборах у листопаді Камала Гарріс пообіцяла потужну підтримку Україні у разі власної перемоги.
Головні тези:
- Камала Гарріс обіцяє надати потужну підтримку Україні у разі перемоги на виборах у США
- Позиція США дозволяє Україні використовувати їхню зброю для захисту від російських атак у прикордонних районах, включаючи Курську область
- Заступниця речника Пентагону наголосила на підтримці США та необхідності будувати оборонні лінії у прикордонних регіонах
- Стратегічні цілі України у рамках наступу на Курщині залишаються не визначеними для Пентагону
- У Чикаго Камала Гарріс прийняла номінацію на пост президента за результатами виборів у листопаді
Гарріс обіцяє підтримувати НАТО та Україну
Підкреслюється, що у Чикаго під час виступу на національному з’їзді представників Демократичної партії Гарріс офіційно прийняла номінацію на пост президента за результатами виборів у листопаді.
Що відомо про позицію США стосовно використання Україною їхньої зброї для ударів по території РФ
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що США не забороняють Україні використовувати їхню зброю для ударів по об’єктах і цілях у прикордонних районах Росії, зокрема, у Курській області.
Вона зазначила, що США продовжують підтримувати Україну.
Вона також зазначила, що США досі не мають інформації стосовно остаточних цілей України у рамках наступу на Курщині.
За словами Сінгх, у Пентагона все ще є питання щодо того, як Курська операція "вписується у стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ.
При цьому зауважила, що створення буферної зони означатиме побудову декількох оборонних ліній.
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