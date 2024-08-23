Віцепрезидент США та кандидат у президенти на президентських виборах у листопаді Камала Гарріс пообіцяла потужну підтримку Україні у разі власної перемоги.

Гарріс обіцяє підтримувати НАТО та Україну

Як президентка, я підтримуватиму Україну і наших партнерів по НАТО... Як головнокомандувачка, я забезпечу, щоб Америка мала найсильнішу та смертоноснішу силу у світі, - зазначила Гарріс. Поширити

Камала Гарріс та Джо Байден

Підкреслюється, що у Чикаго під час виступу на національному з’їзді представників Демократичної партії Гарріс офіційно прийняла номінацію на пост президента за результатами виборів у листопаді.

Що відомо про позицію США стосовно використання Україною їхньої зброї для ударів по території РФ

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що США не забороняють Україні використовувати їхню зброю для ударів по об’єктах і цілях у прикордонних районах Росії, зокрема, у Курській області.

Ми підтримуємо Україну в тому, що їй зараз потрібно на полі бою. Ми починаємо краще розуміти, що роблять українці в Курську. Наша політика дозволяє їм брати участь у таких контрударах. Але ми все ще підтримуємо Україну в тому, що їй потрібно на полі бою, це не зміниться, - наголосила Сінгх. Поширити

Вона зазначила, що США продовжують підтримувати Україну.

Політика Вашинштона дозволяє Україні вести вогонь у відповідь, щоб захиститись від російських атак із цього прикордонного регіону, а цей прикордонний регіон включає Курську область, включає кордон Сумської області. І вони захищають себе від російських атак в рамках цього регіону, - підкреслила Сінгх. Поширити

Вона також зазначила, що США досі не мають інформації стосовно остаточних цілей України у рамках наступу на Курщині.

За словами Сінгх, у Пентагона все ще є питання щодо того, як Курська операція "вписується у стратегічні цілі на полі бою" для ЗСУ.

При цьому зауважила, що створення буферної зони означатиме побудову декількох оборонних ліній.