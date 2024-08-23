Вице-президент США и кандидат в президенты на президентских выборах в ноябре Камала Харрис пообещала мощную поддержку Украине в случае победы.

Харрис обещает поддерживать НАТО и Украину

Как президент, я буду поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО... Как главнокомандующая, я обеспечу, чтобы Америка обладала самой сильной и смертоносной силой в мире, - отметила Харрис. Поделиться

Камала Харрис и Джо Байден

Подчеркивается, что в Чикаго, выступая на национальном съезде представителей Демократической партии, Харрис официально приняла номинацию на пост президента по результатам выборов в ноябре.

Что известно о позиции США по использованию Украиной их оружия для ударов по территории РФ

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США не запрещают Украине использовать их оружие для ударов по объектам и целям в приграничных районах России, в частности, в Курской области.

Мы поддерживаем Украину в том, что ей сейчас нужно на поле боя. Мы начинаем лучше понимать, что делают украинцы в Курске. Наша политика позволяет им участвовать в таких контрударах. Но мы все еще поддерживаем Украину в том, что ей нужно на поле боя, это не изменится, подчеркнула Сингх. Поделиться

Она отметила, что США продолжают поддерживать Украину.

Политика Вашинштона позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских атак из этого приграничного региона, а этот пограничный регион включает Курскую область, включает границу Сумской области. И они защищают себя от российских атак в рамках этого региона, – подчеркнула Сингх. Поделиться

Она также отметила, что США до сих пор не располагают информацией об окончательных целях Украины в рамках наступления на Курщине.

По словам Сингх, у Пентагона все еще есть вопросы, как Курская операция "вписывается в стратегические цели на поле боя" для ВСУ.

При этом она отметила, что создание буферной зоны будет означать построение нескольких оборонительных линий.