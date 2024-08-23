Вице-президент США и кандидат в президенты на президентских выборах в ноябре Камала Харрис пообещала мощную поддержку Украине в случае победы.
Главные тезисы
- Камала Харрис обещает стойкую поддержку Украины в случае своей победы на выборах в США.
- Украине разрешается использовать оружие от США для обороны от российских атак в приграничных районах, включая Курскую область.
- США выразили готовность строить оборонительные линии в приграничных регионах и продолжают поддерживать Украину.
- Позиция Пентагона по наступлению на Курщине Украины пока остается неопределенной, а создание буферной зоны представляет необходимость построения нескольких оборонительных линий.
- Камала Харрис высказала обязательство поддерживать НАТО и Украину, обеспечивая сильную оборону и возможность ответного огня.
Харрис обещает поддерживать НАТО и Украину
Подчеркивается, что в Чикаго, выступая на национальном съезде представителей Демократической партии, Харрис официально приняла номинацию на пост президента по результатам выборов в ноябре.
Что известно о позиции США по использованию Украиной их оружия для ударов по территории РФ
Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США не запрещают Украине использовать их оружие для ударов по объектам и целям в приграничных районах России, в частности, в Курской области.
Она отметила, что США продолжают поддерживать Украину.
Она также отметила, что США до сих пор не располагают информацией об окончательных целях Украины в рамках наступления на Курщине.
По словам Сингх, у Пентагона все еще есть вопросы, как Курская операция "вписывается в стратегические цели на поле боя" для ВСУ.
При этом она отметила, что создание буферной зоны будет означать построение нескольких оборонительных линий.
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