Харрис пообещала Украине стойкую поддержку в случае победы на выборах в США
Категория
Политика
Дата публикации

Харрис пообещала Украине стойкую поддержку в случае победы на выборах в США

Камала Харрис
Read in English
Читати українською
Источник:  Голос Америки

Вице-президент США и кандидат в президенты на президентских выборах в ноябре Камала Харрис пообещала мощную поддержку Украине в случае победы.

Главные тезисы

  • Камала Харрис обещает стойкую поддержку Украины в случае своей победы на выборах в США.
  • Украине разрешается использовать оружие от США для обороны от российских атак в приграничных районах, включая Курскую область.
  • США выразили готовность строить оборонительные линии в приграничных регионах и продолжают поддерживать Украину.
  • Позиция Пентагона по наступлению на Курщине Украины пока остается неопределенной, а создание буферной зоны представляет необходимость построения нескольких оборонительных линий.
  • Камала Харрис высказала обязательство поддерживать НАТО и Украину, обеспечивая сильную оборону и возможность ответного огня.

Харрис обещает поддерживать НАТО и Украину

Как президент, я буду поддерживать Украину и наших партнеров по НАТО... Как главнокомандующая, я обеспечу, чтобы Америка обладала самой сильной и смертоносной силой в мире, - отметила Харрис.

Харрис обещает мощную поддержку Украины в случае победы на выборах в США
Камала Харрис и Джо Байден

Подчеркивается, что в Чикаго, выступая на национальном съезде представителей Демократической партии, Харрис официально приняла номинацию на пост президента по результатам выборов в ноябре.

Что известно о позиции США по использованию Украиной их оружия для ударов по территории РФ

Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх отметила, что США не запрещают Украине использовать их оружие для ударов по объектам и целям в приграничных районах России, в частности, в Курской области.

Мы поддерживаем Украину в том, что ей сейчас нужно на поле боя. Мы начинаем лучше понимать, что делают украинцы в Курске. Наша политика позволяет им участвовать в таких контрударах. Но мы все еще поддерживаем Украину в том, что ей нужно на поле боя, это не изменится, подчеркнула Сингх.

Она отметила, что США продолжают поддерживать Украину.

Политика Вашинштона позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских атак из этого приграничного региона, а этот пограничный регион включает Курскую область, включает границу Сумской области. И они защищают себя от российских атак в рамках этого региона, – подчеркнула Сингх.

Она также отметила, что США до сих пор не располагают информацией об окончательных целях Украины в рамках наступления на Курщине.

По словам Сингх, у Пентагона все еще есть вопросы, как Курская операция "вписывается в стратегические цели на поле боя" для ВСУ.

При этом она отметила, что создание буферной зоны будет означать построение нескольких оборонительных линий.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Харрис и Трамп договорились о первых дебатах — известна дата
Харрис и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Выборы президента США. Гаррис опережает Трампа в большинстве ключевых штатов
Гаррис
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Камала Гаррис официально стала кандидатом в президенты США от демократов
Камала Гаррис официально стала кандидатом в президенты США от демократов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?