11 вересня близько 4 ранку “Перший” та регіональні канали Суспільного наживо транслюватимуть передвиборчі дебати кандидатів у президенти США республіканця Дональда Трампа та демократки Камали Гарріс.

Що відомо про перші дебати Гарріс та Трампа

Зазначається, що у США трансляцію проводитиме телеканал ABC News. В Україні трансляцію показуватимуть з синхронним перекладом українською.

О 3:30 ведучі — Андрій Діхтяренко та Анна Чередниченко почнуть спецефір проєкту «Суспільне. Студія».

По завершенні дебатів у студії “Суспільного” буде проведено аналіз виступів обох кандидатів та відбудеться обговорення з експертами питання, до чого готуватись Україні за результатами президентських виборів у США.

Дебати Трампа та Гарріс пройдуть у Філадельфії в Національному конституційному центрі. Вони триватимуть 90 хвилин із двома перервами на рекламу. Глядачів у залі не буде, а мікрофони вмикатимуть тільки на час відповіді кандидата. Опоненти можуть взяти з собою ручку, блокнот і пляшку води. У рекламних паузах Трампу і Гарріс не можна буде спілкуватися зі своїми помічниками з виборчого штабу.

Дональд Трамп

Чи впливають президентські дебати на результати виборів у США

За словами екс-керівника передвиборчого комітету Демократичної партії у Конгресі з 2011 по 2015 рік Стіва Ізраеля у матеріалі для видання The Hill, президентські дебати не мають серйозного впливу на результати голосування виборців.

Ізраел зазначив, що дослідження на протязі багатьох років демонструють, що попри велику увагу до дебатів, вони суттєво не впливають на результати голосування.

Більшість виборців не дивляться дебати, а ті, хто дивляться, вже вирішили, якого кандидата підтримувати.

Ізраел наголосив, що дебати можуть вплинути на виборців тільки у тому разі, якщо кандидати у передвиборчих кампаніях будуть використовувати образи та твердження, заявлені безпосередньо під час дебатів.