Гаррис собрала в августе на предвыборную кампанию вдвое больше Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис собрала в августе на свою предвыборную кампанию 361 млн дол.
Главные тезисы
- Камала Гаррис собрала вдвое больше средств на предвыборную кампанию, чем Дональд Трамп.
- Команды кандидатов согласовали правила теледебатов, включая отключение микрофонов для оппонентов.
- Команда Гаррис заявляет, что их бюджет превышает бюджет Трампа на 109 млн долларов.
Гаррис опережает Трампа по суммам собранных на предвыборную кампанию средств
Отмечается, что это более чем вдвое превышает сумму, собранную соперником Гаррисом на выборах Дональд Трамп за тот же период — речь идет о 130 млн дол.
Команда Гаррис заявляет, что в настоящее время их бюджет составляет 404 млн долл., что на 109 млн долл. больше, чем у Трампа.
Цифры, обнародованные командами обоих кандидатов в президенты, не включают полную отчетность в Федеральную избирательную комиссию, которая будет подана позже этого месяца.
Гаррис согласилась на правило отключенных микрофонов на дебатах с Трампом
Вице-президент США Камала Гаррис согласилась с правилами будущих теледебатов со своим соперником на выборах Дональдом Трампом, в частности согласовано правило выключенных микрофонов — оппоненты будут говорить только поочередно.
В штабе Гаррис ранее выступали против отключения микрофонов. Но 4 сентября и кампания Гаррис и кампания Трампа согласились на правила проведения дебатов, предложенные телеканалом ABC News.
В письме к ABC в среду кампания Гаррис заявила, что по-прежнему считает, что формат дебатов будет "фундаментально невыгодным", поскольку он "будет служить для защиты Дональда Трампа от прямого обмена мнениями с вице-президентом".
В штабе добавили, что принимают правила, чтобы дебаты могли состояться.
В частности, дебаты кандидатов не будут предусматривать присутствия зрителей и будут продолжаться 90 минут с двумя рекламными паузами, а микрофоны будут включены только для кандидата, чья очередь говорить. Только модераторам будет позволено задавать вопросы.
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