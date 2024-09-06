Гаррис собрала в августе на предвыборную кампанию вдвое больше Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис собрала в августе на свою предвыборную кампанию 361 млн дол.

Гаррис опережает Трампа по суммам собранных на предвыборную кампанию средств

Отмечается, что это более чем вдвое превышает сумму, собранную соперником Гаррисом на выборах Дональд Трамп за тот же период — речь идет о 130 млн дол.

Команда Гаррис заявляет, что в настоящее время их бюджет составляет 404 млн долл., что на 109 млн долл. больше, чем у Трампа.

Цифры, обнародованные командами обоих кандидатов в президенты, не включают полную отчетность в Федеральную избирательную комиссию, которая будет подана позже этого месяца.

Гаррис согласилась на правило отключенных микрофонов на дебатах с Трампом

Вице-президент США Камала Гаррис согласилась с правилами будущих теледебатов со своим соперником на выборах Дональдом Трампом, в частности согласовано правило выключенных микрофонов — оппоненты будут говорить только поочередно.

Вице-президент Камала Гаррис согласилась с правилами будущих теледебатов против своего оппонента Дональда Трампа, включая разрешение на выключение микрофонов, когда наступает черед говорить другого лица. Поделиться

В штабе Гаррис ранее выступали против отключения микрофонов. Но 4 сентября и кампания Гаррис и кампания Трампа согласились на правила проведения дебатов, предложенные телеканалом ABC News.

В письме к ABC в среду кампания Гаррис заявила, что по-прежнему считает, что формат дебатов будет "фундаментально невыгодным", поскольку он "будет служить для защиты Дональда Трампа от прямого обмена мнениями с вице-президентом".

В штабе добавили, что принимают правила, чтобы дебаты могли состояться.

Мы понимаем, что Дональд Трамп рискует вообще пропустить дебаты, как он угрожал сделать раньше, если мы не согласимся на желаемый для него формат. По этой причине мы приняли полный набор правил, предложенных ABC, включая выключенный микрофон. Поделиться

В частности, дебаты кандидатов не будут предусматривать присутствия зрителей и будут продолжаться 90 минут с двумя рекламными паузами, а микрофоны будут включены только для кандидата, чья очередь говорить. Только модераторам будет позволено задавать вопросы.