Зеленский анонсировал "План победы Украины" для обсуждения с Байденом, Гаррис и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский уже в сентябре представит «План победы» президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Соединенных Штатов ― вице-президенту Камале Гаррис и Дональду Трампу.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский представил “План победы”, который рассчитан на реализацию в условиях войны и после ее завершения.
- Зеленский активно сотрудничает с мировыми лидерами для обеспечения мира и стабильности в Украине, представляя “План победы” ключевым игрокам, включая Байдена, Гаррис и Трампа.
- На Глобальном саммите мира были выработаны важные пункты, касающиеся ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращения военнопленных и детей.
- Созданное на саммите коммюнике содержит три основных пункта: ядерная безопасность, глобальная продовольственная безопасность и возвращение военнопленных и детей.
- Президент поручил подготовить Второй саммит мира после успешного проведения первого, где были обсуждены и подписаны ключевые инициативы, включая “План победы” Украины.
Зеленский анонсировал "План победы Украины" для обсуждения с топ-политиками США
Об этом глава государства рассказал в интервью NBC News.
Этот план, по его словам, будет внедряться как во время войны, так и частично после ее завершения.
По словам Зеленского, "План победы" он представит Джо Байдену, Камали Гаррис и Дональду Трампу уже в этом месяце.
Возможно, мы пришлем этот план, а возможно, мы будем встречаться нашими командами. Пока это неизвестно. Но наши команды уже начали работать над этим, начали коммуникацию.
Как сообщалось, во время форума "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области является одним из этапов "Плана победы".
Глобальный саммит мира
Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.
Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».
По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами:
Ядерная сохранность. ЗАЭС должна работать под контролем Украины, угрозы ядерным оружием недопустимы.
Глобальная продовольственная сохранность. Необходимо обеспечить доступ к морским портам на Черном и Азовском морях.
Все военнопленные, незаконно задержанные гражданские должны быть освобождены, а депортированные дети возвращены.
Ранее Президент представил Формулу мира, три пункта из которой обсуждались на первом Саммите мира, состоявшемся в июне в Швейцарии. Участники Саммита мира согласовали совместное коммюнике, которое открыто для подписания. После его проведения Президент поручил подготовить второй саммит мира.
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