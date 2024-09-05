Зеленский анонсировал "План победы Украины" для обсуждения с Байденом, Гаррис и Трампом
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Зеленский анонсировал "План победы Украины" для обсуждения с Байденом, Гаррис и Трампом

Зеленский
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Источник:  NBC News

Президент Украины Владимир Зеленский уже в сентябре представит «План победы» президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Соединенных Штатов ― вице-президенту Камале Гаррис и Дональду Трампу.

Главные тезисы

  • Президент Украины Владимир Зеленский представил “План победы”, который рассчитан на реализацию в условиях войны и после ее завершения.
  • Зеленский активно сотрудничает с мировыми лидерами для обеспечения мира и стабильности в Украине, представляя “План победы” ключевым игрокам, включая Байдена, Гаррис и Трампа.
  • На Глобальном саммите мира были выработаны важные пункты, касающиеся ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращения военнопленных и детей.
  • Созданное на саммите коммюнике содержит три основных пункта: ядерная безопасность, глобальная продовольственная безопасность и возвращение военнопленных и детей.
  • Президент поручил подготовить Второй саммит мира после успешного проведения первого, где были обсуждены и подписаны ключевые инициативы, включая “План победы” Украины.

Зеленский анонсировал "План победы Украины" для обсуждения с топ-политиками США

Об этом глава государства рассказал в интервью NBC News.

Мы уважаем выбор американского народа и понимаем, что президентом может стать как Камала Гаррис, так и Дональд Трамп. Поэтому я совершенно откровенно сказал, что «План победы», а в большинстве своем он зависит от поддержки США, от поддержки президента, я буду общаться с президентом Соединенных Штатов. Но я его буду общаться с Камалой Гаррис и Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Этот план, по его словам, будет внедряться как во время войны, так и частично после ее завершения.

Понятно, что будет новый президент Соединенных Штатов после ноября, поэтому я хотел, чтобы этот план рассматривали обе стороны — два кандидата в президенты.

По словам Зеленского, "План победы" он представит Джо Байдену, Камали Гаррис и Дональду Трампу уже в этом месяце.

Возможно, мы пришлем этот план, а возможно, мы будем встречаться нашими командами. Пока это неизвестно. Но наши команды уже начали работать над этим, начали коммуникацию.

Как сообщалось, во время форума "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области является одним из этапов "Плана победы".

Глобальный саммит мира

Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.

Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».

По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами:

  • Ядерная сохранность. ЗАЭС должна работать под контролем Украины, угрозы ядерным оружием недопустимы.

  • Глобальная продовольственная сохранность. Необходимо обеспечить доступ к морским портам на Черном и Азовском морях.

  • Все военнопленные, незаконно задержанные гражданские должны быть освобождены, а депортированные дети возвращены.

Ранее Президент представил Формулу мира, три пункта из которой обсуждались на первом Саммите мира, состоявшемся в июне в Швейцарии. Участники Саммита мира согласовали совместное коммюнике, которое открыто для подписания. После его проведения Президент поручил подготовить второй саммит мира.

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