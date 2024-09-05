Зеленский приедет на заседание "Рамштайн" в Германии — детали

Президент Украины Владимир Зеленский лично приедет на заседание Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн". Заседание пройдет в Германии.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие в заседании “Рамштайна” в Германии для обращения к западным партнерам по поводу оружейных поставок для противостояния России.
- Заседание в формате “Рамштайн” придаст встрече министров обороны стран, поддерживающих Украину, больший политический вес, подчеркнув серьезность ситуации.
- Встреча Контактной группы в Германии будет первой после июньской, где затрагивалось усиление противовоздушной обороны Украины.
- Контактная группа по обороне Украины объединяет министров обороны и руководителей оборонных ведомств из более чем 50 стран мира для координации усилий по обеспечению территориальной целостности Украины.
- На заседании также планируется обсуждение возможности Германии формировать дополнительные пакеты вооружений на будущие месяцы, несмотря на бюджетные ограничения.
Что известно о визите Зеленского на заседание "Рамштайна"
По данным издания, 6 сентября ожидается присутствие Зеленского на встрече в формате "Рамштайн" в Германии.
Президент Украины намерен обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для противостояния России, в частности, ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.
Журналисты также отмечают, что визит Зеленского придаст заседанию большего политического веса.
Встреча Контактной группы состоится на военной базе "Рамштайн" в Германии, где также присутствует министр обороны Германии Борис Писториус. Накануне он встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, до этого посещавшим США.
Издание добавляет, что Умеров и Писториус будут обсуждать, сможет ли Германия сформировать дополнительные пакеты вооружений на ближайшие месяцы, несмотря на бюджетные ограничения.
Что известно о новом заседании "Рамштайн"
24-е заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.
Это будет первая встреча в формате Рамштайн после 13 июня, на которой обсуждали усиление противовоздушной обороны Украины.
Контактная группа по обороне Украины объединяет министров обороны и руководителей оборонных ведомств из более чем 50 стран мира, которые координируют усилия для обеспечения Украины необходимыми средствами для защиты ее территориальной целостности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-