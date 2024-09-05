Зеленский приедет на заседание "Рамштайн" в Германии — детали

Президент Украины Владимир Зеленский лично приедет на заседание Контактной группы обороны Украины в формате "Рамштайн". Заседание пройдет в Германии.

Что известно о визите Зеленского на заседание "Рамштайна"

По данным издания, 6 сентября ожидается присутствие Зеленского на встрече в формате "Рамштайн" в Германии.

Президент Украины намерен обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для противостояния России, в частности, ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны.

В Берлине отметили, что Зеленский, прибыв на встречу министров обороны стран, поддерживающих Украину, стремится подчеркнуть серьезность ситуации, сообщает немецкое издание. Поделиться

Журналисты также отмечают, что визит Зеленского придаст заседанию большего политического веса.

Встреча Контактной группы состоится на военной базе "Рамштайн" в Германии, где также присутствует министр обороны Германии Борис Писториус. Накануне он встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, до этого посещавшим США.

Издание добавляет, что Умеров и Писториус будут обсуждать, сможет ли Германия сформировать дополнительные пакеты вооружений на ближайшие месяцы, несмотря на бюджетные ограничения.

Что известно о новом заседании "Рамштайн"

24-е заседание Контактной группы по обороне Украины состоится 6 сентября на одноименной авиабазе американских Вооруженных сил в Германии.

Это будет первая встреча в формате Рамштайн после 13 июня, на которой обсуждали усиление противовоздушной обороны Украины.

Контактная группа по обороне Украины объединяет министров обороны и руководителей оборонных ведомств из более чем 50 стран мира, которые координируют усилия для обеспечения Украины необходимыми средствами для защиты ее территориальной целостности.