Аргентина присоединилась к "Рамштайну" для помощи Украине

Аргентина присоединилась к Контактной группе обороны Украины в формате "Рамштайн". Участниками формата являются около 50 стран.
Главные тезисы
- Поддержка Украины со стороны Аргентины стала активнее после переизбрания президента Хавьера Милей
- Аргентина уже передала Украине вертолеты Ми-171Е и готова обсуждать передачу самолетов Super Etendard в рамках поддержки
- Контактная группа 'Рамштайн' включает более 50 стран, в том числе НАТО, государства ЕС, и союзников из Африки и Азии
- На заседании в Брюсселе обсуждаются актуальные вопросы помощи Украине, включая долгосрочную перспективу поддержки
К формату "Рамштайн" присоединилась Аргентина
Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия встречи «Рамштайн» заявил, что в Контактную группу по обороне Украины присоединилась Аргентина.
Страну на заседании представляет министр обороны Луис Петри.
The outcome of the war on Ukraine is crucial for European security, for global security, & for American security. The 50 countries of the Ukraine Defense Contact Group meet to kick off the 23rd monthly meeting, chaired by 🇺🇸 @SecDef Austin. https://t.co/LhZb4ZoMSs— U.S. Mission to NATO (@USNATO) June 13, 2024
В работе группы принимают участие более 50 стран — все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии.
Напомним, 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит 23 заседания в формате "Рамштайн" для помощи Украины. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров. Также сегодня состоится встреча Совета Украина-НАТО.
Министры обсудят поддержку Украины в долгосрочной перспективе.
Что известно о помощи Аргентины
Следует отметить, что Аргентина стала активнее поддерживать Украину после переизбрания президента.
Новый лидер страны Хавьер Милей встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку. По просьбе Зеленского Милей также примет участие в саммите мира.
По данным Financial Times, Аргентина передала Украине вертолеты Ми-171Е, купленные у России.
Также, по информации СМИ, Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине самолетов Super Etendard, не используемых из-за эмбарго Британии.
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