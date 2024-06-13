Аргентина присоединилась к "Рамштайну" для помощи Украине

Аргентина присоединилась к Контактной группе обороны Украины в формате "Рамштайн". Участниками формата являются около 50 стран.

К формату "Рамштайн" присоединилась Аргентина

Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия встречи «Рамштайн» заявил, что в Контактную группу по обороне Украины присоединилась Аргентина.

Страну на заседании представляет министр обороны Луис Петри.

The outcome of the war on Ukraine is crucial for European security, for global security, & for American security. The 50 countries of the Ukraine Defense Contact Group meet to kick off the 23rd monthly meeting, chaired by 🇺🇸 @SecDef Austin. https://t.co/LhZb4ZoMSs — U.S. Mission to NATO (@USNATO) June 13, 2024

Поддержка Украины растет. Поэтому я приветствую усилия Аргентины как нового члена Контактной группы. Приветствую вас сегодня с нами, — заявил глава Пентагона. Поделиться

В работе группы принимают участие более 50 стран — все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии.

Напомним, 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит 23 заседания в формате "Рамштайн" для помощи Украины. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров. Также сегодня состоится встреча Совета Украина-НАТО.

Министры обсудят поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Что известно о помощи Аргентины

Следует отметить, что Аргентина стала активнее поддерживать Украину после переизбрания президента.

Новый лидер страны Хавьер Милей встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку. По просьбе Зеленского Милей также примет участие в саммите мира.

По данным Financial Times, Аргентина передала Украине вертолеты Ми-171Е, купленные у России.

Также, по информации СМИ, Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине самолетов Super Etendard, не используемых из-за эмбарго Британии.