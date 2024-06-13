Аргентина присоединилась к "Рамштайну" для помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Аргентина присоединилась к "Рамштайну" для помощи Украине

Аргентина
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Источник:  online.ua

Аргентина присоединилась к Контактной группе обороны Украины в формате "Рамштайн". Участниками формата являются около 50 стран.

Главные тезисы

 

  • Поддержка Украины со стороны Аргентины стала активнее после переизбрания президента Хавьера Милей
  • Аргентина уже передала Украине вертолеты Ми-171Е и готова обсуждать передачу самолетов Super Etendard в рамках поддержки
  • Контактная группа 'Рамштайн' включает более 50 стран, в том числе НАТО, государства ЕС, и союзников из Африки и Азии
  • На заседании в Брюсселе обсуждаются актуальные вопросы помощи Украине, включая долгосрочную перспективу поддержки

К формату "Рамштайн" присоединилась Аргентина

Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия встречи «Рамштайн» заявил, что в Контактную группу по обороне Украины присоединилась Аргентина.

Страну на заседании представляет министр обороны Луис Петри.

Поддержка Украины растет. Поэтому я приветствую усилия Аргентины как нового члена Контактной группы. Приветствую вас сегодня с нами, — заявил глава Пентагона.

В работе группы принимают участие более 50 стран — все страны блока НАТО, большинство государств ЕС и союзники из Африки и Азии.

Напомним, 13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит 23 заседания в формате "Рамштайн" для помощи Украины. На встрече присутствует министр обороны Украины Рустем Умеров. Также сегодня состоится встреча Совета Украина-НАТО.

Министры обсудят поддержку Украины в долгосрочной перспективе.

Что известно о помощи Аргентины

Следует отметить, что Аргентина стала активнее поддерживать Украину после переизбрания президента.

Новый лидер страны Хавьер Милей встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал поддержку. По просьбе Зеленского Милей также примет участие в саммите мира.

По данным Financial Times, Аргентина передала Украине вертолеты Ми-171Е, купленные у России.

Также, по информации СМИ, Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине самолетов Super Etendard, не используемых из-за эмбарго Британии.

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