Аргентина приєдналася до "Рамштайну" задля допомоги Україні

Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Учасниками формату є близько 50 країн

До формату «Рамштайн» доєдналась Аргентина

Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі «Рамштайн» заявив, що до Контактної групи з питань оборони України доєдналась Аргентина.

Країну на засіданні представляє міністр оборони Луїс Петрі.

The outcome of the war on Ukraine is crucial for European security, for global security, & for American security. The 50 countries of the Ukraine Defense Contact Group meet to kick off the 23rd monthly meeting, chaired by 🇺🇸 @SecDef Austin. https://t.co/LhZb4ZoMSs — U.S. Mission to NATO (@USNATO) June 13, 2024

Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами, — заявив голова Пентагону. Поширити

У роботі групи беруть участь понад 50 країн — усі країни блоку НАТО, більшість держав ЄС та союзники з Африки та Азії.

Нагадаємо, 13 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23 засідання у форматі "Рамштайн" для допомоги України. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров. Також сьогодні відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

Міністри мають обговорити підтримку України в довгостроковій перспективі.

Що відомо про допомогу Аргентини

Варто зазначити, що Аргентина почала активніше підтримувати Україну після переобрання президента.

Новий лідер країни Хав'єр Мілей зустрічався з президентом України Володимир Зеленський та пообіцяв підтримку. На прохання Зеленського Мілей також візьме участь у саміті миру.

За даними Financial Times, Аргентина передала Україні гелікоптери Мі-171Е, куплені в Росії.

Також, за інформацією ЗМІ, Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, які не використовуються через ембарго Британії.