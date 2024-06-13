Аргентина приєдналася до "Рамштайну" задля допомоги Україні

Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Учасниками формату є близько 50 країн
Головні тези:
- Участь Аргентини у групі вказує на збільшення підтримки України з боку міжнародного співтовариства.
- Новий президент Аргентини підтримує Україну та займає активну позицію у відносинах з Україною, включаючи надання гелікоптерів та обговорення передачі літаків.
- В рамках допомоги українській армії, Аргентина передала гелікоптери Мі-171Е і веде переговори щодо передачі літаків Super Etendard.
До формату «Рамштайн» доєдналась Аргентина
Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі «Рамштайн» заявив, що до Контактної групи з питань оборони України доєдналась Аргентина.
Країну на засіданні представляє міністр оборони Луїс Петрі.
The outcome of the war on Ukraine is crucial for European security, for global security, & for American security. The 50 countries of the Ukraine Defense Contact Group meet to kick off the 23rd monthly meeting, chaired by 🇺🇸 @SecDef Austin. https://t.co/LhZb4ZoMSs— U.S. Mission to NATO (@USNATO) June 13, 2024
У роботі групи беруть участь понад 50 країн — усі країни блоку НАТО, більшість держав ЄС та союзники з Африки та Азії.
Нагадаємо, 13 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23 засідання у форматі "Рамштайн" для допомоги України. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров. Також сьогодні відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.
Міністри мають обговорити підтримку України в довгостроковій перспективі.
Що відомо про допомогу Аргентини
Варто зазначити, що Аргентина почала активніше підтримувати Україну після переобрання президента.
Новий лідер країни Хав'єр Мілей зустрічався з президентом України Володимир Зеленський та пообіцяв підтримку. На прохання Зеленського Мілей також візьме участь у саміті миру.
За даними Financial Times, Аргентина передала Україні гелікоптери Мі-171Е, куплені в Росії.
Також, за інформацією ЗМІ, Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, які не використовуються через ембарго Британії.
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