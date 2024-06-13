Аргентина приєдналася до "Рамштайну" задля допомоги Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Аргентина приєдналася до "Рамштайну" задля допомоги Україні

аргентина
Джерело:  online.ua

Аргентина приєдналася до Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Учасниками формату є близько 50 країн

Головні тези:

 

  • Участь Аргентини у групі вказує на збільшення підтримки України з боку міжнародного співтовариства.
  • Новий президент Аргентини підтримує Україну та займає активну позицію у відносинах з Україною, включаючи надання гелікоптерів та обговорення передачі літаків.
  • В рамках допомоги українській армії, Аргентина передала гелікоптери Мі-171Е і веде переговори щодо передачі літаків Super Etendard.

До формату «Рамштайн» доєдналась Аргентина

Міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі «Рамштайн» заявив, що до Контактної групи з питань оборони України доєдналась Аргентина.

Країну на засіданні представляє міністр оборони Луїс Петрі.

Підтримка України збільшується. І тому я вітаю зусилля Аргентини як нового члена Контактної групи. Вітаю вас тут сьогодні з нами, — заявив голова Пентагону.

У роботі групи беруть участь понад 50 країн — усі країни блоку НАТО, більшість держав ЄС та союзники з Африки та Азії.

Нагадаємо, 13 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі проходить 23 засідання у форматі "Рамштайн" для допомоги України. На зустрічі присутній міністр оборони України Рустем Умєров. Також сьогодні відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО.

Міністри мають обговорити підтримку України в довгостроковій перспективі.

Що відомо про допомогу Аргентини

Варто зазначити, що Аргентина почала активніше підтримувати Україну після переобрання президента.

Новий лідер країни Хав'єр Мілей зустрічався з президентом України Володимир Зеленський та пообіцяв підтримку. На прохання Зеленського Мілей також візьме участь у саміті миру.

За даними Financial Times, Аргентина передала Україні гелікоптери Мі-171Е, куплені в Росії.

Також, за інформацією ЗМІ, Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків Super Etendard, які не використовуються через ембарго Британії.

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