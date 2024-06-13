13 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройде 23 засідання партнерів у форматі “Рамштайн” з цілої низки питань, пов'язаних з допомогою Україні.

Чого очікувати від 23 “Рамштайну”

Зазначається, що “Рамштайн” буде частиною зустрічі союзників по НАТО на рівні глав Міноборони.

Засідання очолять очільник Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший.

На черговій зустрічі буде присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Голова української делегації – міністр оборони Рустем Умєров.

Зустріч має початись о 12:00 за київським часом.

У другій половині дня має пройти зустріч Ради Україна-НАТО.

За словами представників Міноборони США, під час засідання у форматі “Рамштайн” обговорюватиметься подальша підтримка України на тлі розв’язаної Росією злочинної війни.

За кілька днів до засідання партнери України вже оголосили про нові пакети військової допомоги.

Зокрема, йдеться про передачу додаткових систем ППО, здатних збивати балістичні ракети

Що відомо про нові пакети допомоги від партнерів

За інформацією західних ЗМІ, США схвалили передачу Україні ще однієї додаткової системи ППО Patriot, яка наразі перебуває в Польщі.

Нова система ППО може бути розгорнута на лінії фронту протягом наступних кількох днів

Італія висловила готовність передати Україні ще одну систему ППО SAMP/T та новий пакет допомоги на суму в 140 млн євро.

Про передачу пакета військової допомоги заявила Естонія, яка хоче передати Україні пускові установки ЗРК малої дальності Mistral та ракети до них.

Це ЗРК французького виробництва, призначений для ураження гелікоптерів та літаків у радіусі до 6 кілометрів

Німеччина збирається передати Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.

Між тим глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні спільно із Данією та Нідерландами 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Понад 30 ракет-перехоплювачів вже передано, а залишок Україна отримає протягом найближчих тижнів.

Нідерланди оголосили про виділення Україні 60 млн євро на закупівлю дронів та анонсували перші поставки винищувачів F-16 вже цього літа.

До того ж наприкінці травня Нідерланди започаткували ініціативу щодо поставки Україні системи протиповітряної оборони Patriot та закликали інші європейські країни зробити свій внесок