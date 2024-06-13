13 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет 23 заседания партнеров в формате Рамштайн по целому ряду вопросов, связанных с помощью Украины.
Главные тезисы
- На 23 встрече в формате “Рамштайн” партнеры Украины готовы предоставить новые пакеты военной помощи, включая системы ПВО, ЗРК и ракеты.
- США, Италия, Германия, Эстония и Нидерланды выразили готовность передать Украине разнообразную военную и оборонную технику для борьбы с угрозами.
- Новые пакеты помощи способствуют усилению обороноспособности и безопасности Украины в условиях геополитических вызовов.
- Партнеры Украины уже объявили о передаче систем ПВО Patriot, SAMP/T, ЗРК Mistral и других вооружений для поддержки страны в военном конфликте.
- Поддержка со стороны Североатлантического альянса и партнеров поможет Украине укрепить ее оборонную позицию и справиться с возросшими угрозами.
Чего ожидать от 23 "Рамштайна"
Отмечается, что Рамштайн будет частью встречи союзников по НАТО на уровне глав Минобороны.
Заседание возглавят глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун-младший.
На очередной встрече присутствует генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава украинской делегации – министр обороны Рустем Умеров.
Встреча должна начаться в 12:00 по киевскому времени.
Во второй половине дня пройдет встреча Совета Украина-НАТО.
По словам представителей Минобороны США, во время заседания в формате "Рамштайн" будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины на фоне развязанной Россией преступной войны.
За несколько дней до заседания партнеры Украины уже объявили о новых пакетах военной помощи.
В частности, речь идет о передаче дополнительных систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты.
Что известно о новых пакетах помощи от партнеров
По информации западных СМИ, США одобрили передачу Украине еще одной дополнительной системы ПВО Patriot, которая находится в Польше.
Новая система ПВО может быть развернута на линии фронта в течение следующих нескольких дней
Италия выразила готовность передать Украине еще одну систему ПВО SAMP/T и новый пакет помощи на сумму 140 млн евро.
О передаче пакета военной помощи заявила Эстония , желающая передать Украине пусковые установки ЗРК малой дальности Mistral и ракеты к ним.
Это ЗРК французского производства, предназначенный для поражения вертолетов и самолетов в радиусе до 6 километров.
Германия намерена передать Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы.
Между тем, глава Минобороны Германии Борис Писториус объявил о передаче Украине совместно с Данией и Нидерландами 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Более 30 ракет-перехватчиков уже передано, а остаток Украина получит в ближайшие недели.
Нидерланды объявили о выделении Украине 60 млн евро на закупку дронов и анонсировали первые поставки истребителей F-16 уже этим летом.
К тому же в конце мая Нидерланды положили начало инициативе по поставке Украине системы противовоздушной обороны. Patriot и призвали другие европейские страны внести свой вклад
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