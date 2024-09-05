Зеленський приїде на засідання "Рамштайн" у Німеччині — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський приїде на засідання "Рамштайн" у Німеччині — деталі

Зеленський приїде на засідання "Рамштайн" у Німеччині — деталі
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Джерело:  Spiegel

Президент України Володимир Зеленський особисто приїде на засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання відбудеться у Німеччині.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський приїде на засідання “Рамштайн” у Німеччині для обговорення постачання зброї від західних партнерів.
  • Візит Зеленського на зустріч міністрів оборони підкреслить серйозність ситуації на сході Європи.
  • Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” об'єднує представників понад 50 країн з метою забезпечення захисту територіальної цілісності України.
  • Це буде 24-те засідання, на якому буде обговорено питання постачання ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.
  • Очікується, що Україна запитає підтримку та допомогу у забезпеченні необхідної зброї для протистояння Росії.

Що відомо про візит Зеленського на засідання "Рамштайн"

За даними видання, 6 вересня очікується присутність Зеленського на зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Президент України має намір звернутися до західних партнерів з проханням про подальше постачання зброї для протистояння Росії, зокрема ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.

У Берліні зазначили, що Зеленський, прибувши на зустріч міністрів оборони країн, які підтримують Україну, прагне підкреслити серйозність ситуації, — повідомляє німецьке видання.

Журналісти також відзначають, що візит Зеленського додасть засіданню більшої політичної ваги.

Зустріч Контактної групи відбудеться на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині, де також буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Напередодні він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим, який до цього відвідував США.

Видання додає, що Умєров і Пісторіус обговорюватимуть, чи зможе Німеччина сформувати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, попри бюджетні обмеження.

Що відомо про нове засідання “Рамштайн”

24-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.

Це буде перша зустріч у форматі "Рамштайн" після 13 червня, на якій обговорювали посилення протиповітряної оборони України.

Контактна група з питань оборони України об'єднує міністрів оборони та керівників оборонних відомств з понад 50 країн світу, які координують зусилля для забезпечення України необхідними засобами для захисту її територіальної цілісності.

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