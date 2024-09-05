Зеленський приїде на засідання "Рамштайн" у Німеччині — деталі

Президент України Володимир Зеленський особисто приїде на засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Засідання відбудеться у Німеччині.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський приїде на засідання “Рамштайн” у Німеччині для обговорення постачання зброї від західних партнерів.
- Візит Зеленського на зустріч міністрів оборони підкреслить серйозність ситуації на сході Європи.
- Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” об'єднує представників понад 50 країн з метою забезпечення захисту територіальної цілісності України.
- Це буде 24-те засідання, на якому буде обговорено питання постачання ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.
- Очікується, що Україна запитає підтримку та допомогу у забезпеченні необхідної зброї для протистояння Росії.
Що відомо про візит Зеленського на засідання "Рамштайн"
За даними видання, 6 вересня очікується присутність Зеленського на зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.
Президент України має намір звернутися до західних партнерів з проханням про подальше постачання зброї для протистояння Росії, зокрема ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони.
Журналісти також відзначають, що візит Зеленського додасть засіданню більшої політичної ваги.
Зустріч Контактної групи відбудеться на військовій базі "Рамштайн" у Німеччині, де також буде присутній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Напередодні він зустрінеться з міністром оборони України Рустемом Умєровим, який до цього відвідував США.
Видання додає, що Умєров і Пісторіус обговорюватимуть, чи зможе Німеччина сформувати додаткові пакети озброєнь на найближчі місяці, попри бюджетні обмеження.
Що відомо про нове засідання “Рамштайн”
24-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині.
Це буде перша зустріч у форматі "Рамштайн" після 13 червня, на якій обговорювали посилення протиповітряної оборони України.
Контактна група з питань оборони України об'єднує міністрів оборони та керівників оборонних відомств з понад 50 країн світу, які координують зусилля для забезпечення України необхідними засобами для захисту її територіальної цілісності.
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