Россия перебросила из Украины в Курск 60 тысяч военных — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за успеха Курской операции ВСУ из Украины Россия перебросила в Курскую область 60 тысяч своих военных.
Главные тезисы
- Россия перебросила военных из Украины в Курск в рамках успешной Курской операции.
- Основная цель операции — оттянуть российские силы на территорию России
- Курская операция является четко спланированной и частью стратегии Украины по сдерживанию российских войск.
- Украина зависит от поставок оружия для удержания территорий в Курской области.
- Президент Зеленский подчеркнул необходимость выполнения стратегического плана в рамках Курской операции.
Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч своих военных
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, идея операции в Курщине заключалась в том, чтобы оттянуть российские силы на их же территорию.
Владимир Зеленский также рассказал, что раньше Украина могла ответить только 1 снарядом на 12 российских снарядов.
По словам президента, после отвлечения части российских войск из Запорожской и Херсонской области, на некоторых направлениях соотношение снарядов стало не 1 к 12, а 1 к 3.
27 августа главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч воинов и ежедневно количество окупантов там растет.
Курская операция ВСУ не является импровизацией
Владимир Зеленский в интервью заявил, что существовало несколько сценариев развития событий — один более благоприятный и один более сложный, требовавший выполнения минимальных условий.
Президент подчеркнул, что все происходящее в Курской области не является импровизацией, а четко спланированной операцией. Он также отметил, что прорыв в Курской области — лишь часть этого плана.
Он добавил, что возможность содержания Украиной территорий в Курской области зависит от поставок оружия, которое уже было согласовано.
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