Россия перебросила из Украины в Курск 60 тысяч военных — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за успеха Курской операции ВСУ из Украины Россия перебросила в Курскую область 60 тысяч своих военных.

Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч своих военных

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, идея операции в Курщине заключалась в том, чтобы оттянуть российские силы на их же территорию.

Одна из целей курской операции — это взимание их войск в их точку, на их территорию. Сейчас я уже могу это коммуникировать — они стянули туда на сегодняшний день около 60 тысяч войск. Они оттащили от некоторых мест, где нам угрожали сложности, потому что у нас не было тех же пакетов оружия. Владимир Зеленский Президент Украины

Владимир Зеленский также рассказал, что раньше Украина могла ответить только 1 снарядом на 12 российских снарядов.

По словам президента, после отвлечения части российских войск из Запорожской и Херсонской области, на некоторых направлениях соотношение снарядов стало не 1 к 12, а 1 к 3.

27 августа главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что Россия перебросила на Курское направление 30 тысяч воинов и ежедневно количество окупантов там растет.

Курская операция ВСУ не является импровизацией

Владимир Зеленский в интервью заявил, что существовало несколько сценариев развития событий — один более благоприятный и один более сложный, требовавший выполнения минимальных условий.

Курская операция развивалась успешнее, чем ожидалось, поэтому мы применили план А, — объяснил президент. Поделиться

Президент подчеркнул, что все происходящее в Курской области не является импровизацией, а четко спланированной операцией. Он также отметил, что прорыв в Курской области — лишь часть этого плана.

Откровенно скажу — это лишь часть операции. Мы предусмотрели несколько шагов, которые считаем необходимыми для снижения давления России на востоке Украины: в Харьковской области, а также на юге, в частности в Запорожской и Херсонской областях, и в Донбассе, особенно в таких местах, как Покровск и Торецк, где ситуация очень сложная. Поэтому операция в Курщине была частью наших стратегических действий, и мы считаем, что это правильный шаг. Владимир Зеленский Президент Украины

Он добавил, что возможность содержания Украиной территорий в Курской области зависит от поставок оружия, которое уже было согласовано.