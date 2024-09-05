Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч військових — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через успіх Курської операції ЗСУ з України Росія перекинула у Курську область 60 тисяч своїх військових.

Росія перекинула в Курську область десятки тисяч своїх військових

Як розповів президент України Володимир Зеленський, ідея операції на Курщині полягала в тому, щоб відтягнути російські сили на їхню ж територію.

Одна з цілей курської операції — це стягування їхніх військ в їхню точку, на їхню територію. Зараз я вже можу це комунікувати — вони стягнули туди на сьогодні близько 60 тисяч військ. Вони відтягнули від деяких місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було тих самих пакетів зброї. Володимир Зеленський Президент України

Володимир Зеленський також розповів, що раніше Україна могла відповісти лише 1 снарядом на 12 російських снарядів.

Наразі за словами президента, після відтягнення частини російських військ з Запорізької та Херсонської області, на деяких напрямках співвідношення снарядів з стало не 1 до 12, а 1 до 3.

27 серпня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч вояків і щодня кількість окупантів там зростає.

Курська операція ЗСУ не є імпровізацією

Володимир Зеленський в інтервʼю заявив, що існувало кілька сценаріїв розвитку подій — один більш сприятливий і один складніший, який вимагав виконання мінімальних умов.

Курська операція розвивалася успішніше, ніж очікувалося, тому ми застосували план А, — пояснив президент. Поширити

Президент підкреслив, що все, що відбувається у Курській області, не є імпровізацією, а чітко спланованою операцією. Він також зазначив, що прорив у Курській області — лише частина цього плану.

Відверто скажу — це лише частина операції. Ми передбачили кілька кроків, які вважаємо необхідними для зниження тиску Росії на сході України: на Харківщині, а також на півдні, зокрема в Запорізькій та Херсонській областях, і в Донбасі, особливо в таких місцях, як Покровськ і Торецьк, де ситуація дуже складна. Тому операція на Курщині була частиною наших стратегічних дій, і ми вважаємо, що це правильний крок. Володимир Зеленський Президент УКраїни

Він додав, що можливість утримання Україною територій у Курській області залежить від постачання зброї, яке вже було узгоджено.