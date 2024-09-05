Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч військових — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що через успіх Курської операції ЗСУ з України Росія перекинула у Курську область 60 тисяч своїх військових.
Головні тези:
- Успішна Курська операція спричинила перекидання 60 тисяч російських військових з України у Курську область.
- Стратегія з відтягнення російських сил на їхню територію виявилася ефективною.
- Курська операція не є імпровізацією, а чітко спланованою стратегією протистояння.
- Україна планує зберігати зайняті позиції у Курській області за умови постачання необхідної зброї.
Росія перекинула в Курську область десятки тисяч своїх військових
Як розповів президент України Володимир Зеленський, ідея операції на Курщині полягала в тому, щоб відтягнути російські сили на їхню ж територію.
Володимир Зеленський також розповів, що раніше Україна могла відповісти лише 1 снарядом на 12 російських снарядів.
Наразі за словами президента, після відтягнення частини російських військ з Запорізької та Херсонської області, на деяких напрямках співвідношення снарядів з стало не 1 до 12, а 1 до 3.
27 серпня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч вояків і щодня кількість окупантів там зростає.
Курська операція ЗСУ не є імпровізацією
Володимир Зеленський в інтервʼю заявив, що існувало кілька сценаріїв розвитку подій — один більш сприятливий і один складніший, який вимагав виконання мінімальних умов.
Президент підкреслив, що все, що відбувається у Курській області, не є імпровізацією, а чітко спланованою операцією. Він також зазначив, що прорив у Курській області — лише частина цього плану.
Він додав, що можливість утримання Україною територій у Курській області залежить від постачання зброї, яке вже було узгоджено.
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