Бійці ССО показали знищення російської логістики під час операції на Курщині — відео

Підрозділи ССО у Курській області завдають ударів по російській логістиці. Зокрема, наші бійці знищують колони техніки РФ з понтонними авто.

Бійці ССО продовжують знищувати логістику армії РФ

Як зазначається, одразу кілька підрозділів ССО у Курській області наносять комплексні удари по російській логістиці.

Ворожі колони, зокрема і з понтонними автомобілями знищують за допомогою дронів та артилерії дружніх підрозділів Сил оборони.

На відео — приклад того, як чітко спрацювали воїни Сил спеціальних операцій під час знищення ворожих цілей.

Кожен підрозділ мав окрему задачу: розвідку з неба, корегування FPV-дронів та наведення артилерії. Результат — 7 знищених одиниць техніки із них 5 понтонних автомобілей, — додали в ССО. Поширити

Курська операція ЗСУ: що відомо

Сили оборони розпочали операцію у прикордонні 6 серпня 2024 року. Українські військові прорвали кордон та почали просуватись на території Курської області.

Пропагандисти РФ та z-пабліки не підтверджували просування Сил оборони. Вони писали, нібито ФСБ зупинила українських військових, хоча російські воєнкори повідомляли про інше.

Вище керівництво України декілька днів не підтверджувало початок операції у Курській області. Так само мовчав Путін та його наближені.

Росія не була готова до прориву кордону. Місцева влада навіть не спробувала евакуювати населення, люди виїжджали самостійно або за допомогою української сторони.

Після початку операції у Курську росіяни перекинули частину своїх військ на цей напрям. Проте це не стосується Донецької області, де ворог інтенсивно штурмує позиції ЗСУ

В Інституті вивчення війни зазначили, що останніми днями Сили оборони призупинили просування на території Росії.

Наразі Україна контролює понад сотню населених пунктів у Курській області. Це більш як 1200 км території.