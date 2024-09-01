РФ перекинула кілька підрозділів з Покровського напрямку на Курщину —аналітики

Операція ЗСУ в Курській області спричинила оперативний тиск на армію РФ в кожному секторі бойових дій. Через це Кремль, імовірно, передислокував резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину.

Які війська РФ перекинула на Курщину

Російські джерела, включно з користувачами соцмереж, 14 та 17 серпня повідомляли, що в Курську область з напрямку Покровського передислокували щонайменше роту 15-ї окремої мотострілецької бригади РФ (2-а загальновійськова армія Центрального військового округу).

Крім того, деякі російські та українські джерела заявили, що невизначені підрозділи цієї бригади також перекинули до Курської області.

ISW отримав дані, що частини цієї бригади діяли на схід від Покровська в середині серпня і продовжують це робити досі.

OSINT-організація Evocation.info 19 серпня заявила, що Росія також передислокувала частини 1-ї «Слов’янської» мотострілецької бригади (1-й армійський корпус «ДНР») з Донецького напрямку до Курської області.

ISW не виявив доказів, що ці передислоковані підрозділи раніше брали участь у бойових діях на передовій лінії Торецького чи Покровського напрямків, які є пріоритетними для Росії. Ймовірно, ці підрозділи використовувалися як резервні, а російське командування планувало їх застосувати для посилення сил на цих напрямках і для уникнення ризику передчасного завершення операції. Поширити

Аналітики Інституту вказують, що рішення про перекидання обмежених підрозділів до Курської області, замість участі в операціях із захоплення Покровська чи Торецька, свідчить про те, що російське командування не може повністю ізолювати свої пріоритетні наступальні операції в Донецькій області від необхідності в додатковій живій силі.

ISW відзначає, що російське командування наразі уникає передислокації військ, запланованих для участі в наступальних операціях на Торецькому чи Покровському напрямках, для оборони в Курській області. Переважно сили стягуються з менш важливих напрямків, таких як північ Харківської області, лінія Куп’янськ — Сватове — Кремінна та захід Запорізької області.

На думку аналітиків Інституту, передислокація обмежених частин 15-ї та 1-ї мотострілецьких бригад не вплине миттєво на бойову ситуацію на Покровському чи Торецькому напрямках, але можна очікувати подальших подібних переміщень.

Сили оборони України просунулися на 2 кілометри на Курщині

На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

У Курській області українські війська взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій, — повідомив Сирський. Поширити

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області. Він наголосив, що це важливо для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.