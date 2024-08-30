Сирський заявив про контроль Cил оборони України над новими територіями на Курщині

Українські військові у Курській області станом на 30 серпня просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.
Головні тези:
- Українські війська просунулися на 2 кілометри на Курщині і взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій в Курській області.
- Поповнення обмінного фонду стало важливим аспектом операції у Курській області для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.
- Курська операція ЗСУ спричинила перекидання значної кількості військовослужбовців РФ, що свідчить про успішні дії українських військ.
- Противник намагається знімати частини з інших напрямків, але українські воїни забезпечують безпеку цивільного населення і продовжують жорсткі бої для захисту території.
Сили оборони України просунулися на 2 кілометри на Курщині
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області. Він наголосив, що це важливо для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.
Як Курська операція ЗСУ змінила ситуацію на фронті
Зараз ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинута на курський напрямок і ця цифра зростає.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Курська операція стала причиною перекидання значної кількості військовослужбовців РФ.
Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля.
Олександр Сирський також повідомив, що одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків.
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