Сирський заявив про контроль Cил оборони України над новими територіями на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Сирський заявив про контроль Cил оборони України над новими територіями на Курщині

Володимир Зеленський
Сирський
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Українські військові у Курській області станом на 30 серпня просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.

Головні тези:

  • Українські війська просунулися на 2 кілометри на Курщині і взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій в Курській області.
  • Поповнення обмінного фонду стало важливим аспектом операції у Курській області для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.
  • Курська операція ЗСУ спричинила перекидання значної кількості військовослужбовців РФ, що свідчить про успішні дії українських військ.
  • Противник намагається знімати частини з інших напрямків, але українські воїни забезпечують безпеку цивільного населення і продовжують жорсткі бої для захисту території.

Сили оборони України просунулися на 2 кілометри на Курщині

На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

У Курській області українські війська взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій.

Олександр Сирський

Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області. Він наголосив, що це важливо для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.

Як Курська операція ЗСУ змінила ситуацію на фронті

Зараз ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинута на курський напрямок і ця цифра зростає.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Курська операція стала причиною перекидання значної кількості військовослужбовців РФ.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля.

Наші воїни роблять все задля безпеки цивільного населення, щодня тривають жорсткі бої, це зона нашої особливої уваги.

Олександр Сирський також повідомив, що одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків.

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