Сирський заявив про контроль Cил оборони України над новими територіями на Курщині

Українські військові у Курській області станом на 30 серпня просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.

Сили оборони України просунулися на 2 кілометри на Курщині

На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів. Поширити

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

У Курській області українські війська взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Як зазначив президент Володимир Зеленський, українські військові поповнюють обмінний фонд під час операції у Курській області. Він наголосив, що це важливо для посилення позицій України у процесах обміну полоненими.

Як Курська операція ЗСУ змінила ситуацію на фронті

Зараз ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинута на курський напрямок і ця цифра зростає.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Курська операція стала причиною перекидання значної кількості військовослужбовців РФ.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля.

Наші воїни роблять все задля безпеки цивільного населення, щодня тривають жорсткі бої, це зона нашої особливої уваги. Поширити

Олександр Сирський також повідомив, що одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків.