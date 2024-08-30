Сырский заявил о контроле Cил обороны Украины над новыми территориями на Курщине

Украинские военные в Курской области на 30 августа продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.
Главные тезисы
- Украинские военные наступают и контролируют новые территории на Курском направлении, продвинувшись на 2 километра.
- Пополнение обменного фонда играет важную роль в укреплении позиций и процессе обмена пленными.
- Украинские военные активно борются за защиту территории и продолжают наступление в Курской области.
Силы обороны Украины продвинулись на 2 километра на Курщине
Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.
Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными.
Как Курская операция ВСУ изменила ситуацию на фронте
Сейчас мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже опрокинуто на курское направление, и эта цифра растет.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Курская операция стала причиной опрокидывания значительного количества военнослужащих РФ.
Главнокомандующий ВСУ также отметил, что противник пытается снимать части по другим направлениям, а на Покровском направлении наоборот увеличивает свои усилия.
Александр Сырский также сообщил, что одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника по другим направлениям.
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