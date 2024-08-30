Сырский заявил о контроле Cил обороны Украины над новыми территориями на Курщине

Украинские военные в Курской области на 30 августа продвинулись еще на два километра. Кроме того, есть пополнение обменного фонда.

Силы обороны Украины продвинулись на 2 километра на Курщине

На Курском направлении продолжается наступательная операция. В сутки наши войска на отдельных направлениях продвинулись до двух километров. Поделиться

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

В Курской области украинские войска взяли под контроль еще пять квадратных километров территорий. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинские военные пополняют обменный фонд во время операции в Курской области. Он подчеркнул, что это важно для усиления позиций Украины в процессах обмена пленными.

Как Курская операция ВСУ изменила ситуацию на фронте

Сейчас мы можем констатировать, что около 30 тысяч военнослужащих уже опрокинуто на курское направление, и эта цифра растет.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Курская операция стала причиной опрокидывания значительного количества военнослужащих РФ.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что противник пытается снимать части по другим направлениям, а на Покровском направлении наоборот увеличивает свои усилия.

Наши воины делают все для безопасности гражданского населения, ежедневно продолжаются жесткие бои, это зона нашего особого внимания. Поделиться

Александр Сырский также сообщил, что одной из задач проведения наступательной операции на Курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника по другим направлениям.