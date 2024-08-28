Курская операция Сил обороны Украины. Зеленский заявил о новом пополнении обменного фонда

Украина увеличивает размер территорий, контролируемых в Курской области России. Об этом заявил в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Главные тезисы
- Украина активно увеличивает контролируемую территорию в Курской области России.
- Президент Украины сообщил о новом пополнении обменного фонда военнопленными россиянами.
- Российское стремление к оккупации Харькова и Сум пресекли украинские защитники, совершив превентивный удар на севере страны.
Украина продолжает контрнаступление на Курщине — Зеленский
По словам Зеленского, он получил доклад от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он доложил, что ВСУ продолжают увеличивать территорию контроля в определенных районах рядом с границей Украины.
Украинские воины спасли Харьков и Сумы от российской оккупации
Как отметил Владимир Зеленский, армия РФ подготовилась к вторжению в Харьковской области и хотела оккупировать 1,5-миллионный город Харьков.
Она начала новое наступление на этом направлении, стирая все живое на своем пути.
Люди из уничтоженных домов в маленьких городках и селах Харьковского региона переехали в Харьков. Там сейчас 1,5 миллиона. Россия хочет оккупировать этот город, — объяснил президент Украины.
Однако украинские силы не дали врагу реализовать его преступные планы.
Кроме того, впоследствии появилась информация, что Путин приказал своим войскам захватить Сумы, поэтому Украина решила впервые нанести превентивный удар.
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