Украина знает особенности и расположение ПВО у дач Путина — Зеленский

Путин продолжает оккупацию нашей страны, не беспокоясь о безопасности своих территорий, и мы это хорошо понимаем. Противовоздушная оборона России нам известна. Мы бьем по их энергетике и военным аэродромам, и знаем, где расположена их ПВО, а где ее нет. К примеру, вокруг дач Путина, в Москве и Санкт-Петербурге ПВО есть, а в обычных городах, таких как Курская область, ее практически нет. Там присутствуют военные, но такой мощной обороны, как у домов Путина, нет.