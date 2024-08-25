Украина хорошо знает местонахождение российской противовоздушной обороны. В обычных городах РФ нет такой сильной ПВО, как у резиденций российского диктатора Владимира Путина.
Главные тезисы
- Украина знает особенности и местоположение российской ПВО, включая резиденции диктатора Путина.
- Зеленский подчеркнул, что Россия использует мощную противовоздушную оборону только вокруг домов Путина, в то время как в обычных городах ее практически нет.
- Зеленский утверждает, что Путин неспособен удерживать свои территории, и призывает его начать ощущать последствия войны.
РФ защищает мощной ПВО только резиденции диктатора Путина
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина изучила специфику российской ПВО благодаря ударам по аэродромам и энергетической инфраструктуре.
Владимир Зеленский также подчеркнул, что Путин не способен удержать свои территории, поэтому он должен начать ощущать последствия этой войны.
В сеть слили секретные документы о резиденции Путина в Ново-Огарево
Как сообщил недавно оппозиционный российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральная служба охраны Российской Федерации случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53").
Кроме того, отмечается, что это место, где он живет и проводит совещания Совбеза.
Оппозиционеры иронически отмечают, что это произошло "из-за полного идиотизма".
По предварительным данным, в Ново-Огарево может быть расположен бункер нелегитимного главы Кремля. Там очень много персонала и охраны. Подробнее читайте здесь .
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-