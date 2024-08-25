Украина знает особенности и расположение ПВО у дач Путина — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина знает особенности и расположение ПВО у дач Путина — Зеленский

Офис Президента Украины
Украина знает особенности и расположение ПВО у дач Путина — Зеленский
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Украина хорошо знает местонахождение российской противовоздушной обороны. В обычных городах РФ нет такой сильной ПВО, как у резиденций российского диктатора Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Украина знает особенности и местоположение российской ПВО, включая резиденции диктатора Путина.
  • Зеленский подчеркнул, что Россия использует мощную противовоздушную оборону только вокруг домов Путина, в то время как в обычных городах ее практически нет.
  • Зеленский утверждает, что Путин неспособен удерживать свои территории, и призывает его начать ощущать последствия войны.

РФ защищает мощной ПВО только резиденции диктатора Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина изучила специфику российской ПВО благодаря ударам по аэродромам и энергетической инфраструктуре.

Путин продолжает оккупацию нашей страны, не беспокоясь о безопасности своих территорий, и мы это хорошо понимаем. Противовоздушная оборона России нам известна. Мы бьем по их энергетике и военным аэродромам, и знаем, где расположена их ПВО, а где ее нет. К примеру, вокруг дач Путина, в Москве и Санкт-Петербурге ПВО есть, а в обычных городах, таких как Курская область, ее практически нет. Там присутствуют военные, но такой мощной обороны, как у домов Путина, нет.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Путин не способен удержать свои территории, поэтому он должен начать ощущать последствия этой войны.

В сеть слили секретные документы о резиденции Путина в Ново-Огарево

Как сообщил недавно оппозиционный российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральная служба охраны Российской Федерации случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53").

Кроме того, отмечается, что это место, где он живет и проводит совещания Совбеза.

Оппозиционеры иронически отмечают, что это произошло "из-за полного идиотизма".

По предварительным данным, в Ново-Огарево может быть расположен бункер нелегитимного главы Кремля. Там очень много персонала и охраны. Подробнее читайте здесь .

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