Україна знає особливості та розташування ППО біля дач Путіна — Зеленський

Україна добре знає місця розташування російської протиповітряної оборони. У звичайних містах РФ немає такої сильної ППО, як біля резиденцій російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Україна вивчила специфіку та розташування російської протиповітряної оборони в удалині від дачі Путіна.
- Путін захищає свої резиденції потужною ППО, у той час як в звичайних містах РФ вона практично відсутня.
- Ударами по аеродромах та енергетичній інфраструктурі Україна допомагає демонструвати вразливість російської оборони.
- Розкриття секретних даних про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово стало випадковістю через помилку Федеральної служби охорони РФ.
РФ захищає потужною ППО лише резиденції диктатора Путіна
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна вивчила специфіку російської ППО завдяки ударам по аеродромах та енергетичній інфраструктурі.
Володимир Зеленський також підкреслив, що Путін не здатен втримати свої території, тому він має почати відчувати на собі наслідки цієї війни.
У мережу злили секретні документи про резиденцію Путіна в Ново-Огарьово
Як повідомив нещодавно опозиційний російський Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, Федеральна служба охорони Російської Федерації випадково розкрила всі таємниці резиденції Путіна в Ново-Огарьово ("Об'єкт 53").
Окрім того, наголошується, що це місце, де він живе та проводить наради Радбезу.
Опозиціонери іронічно зазначають, що це сталося "через повний ідіотизм".
За попередніми даними, у Ново-Огарьово може бути розташований бункер нелегітимного глави Кремля. Там знаходиться дуже багато персоналу та охорони. Детальніше читайте тут.
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