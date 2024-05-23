Це небезпечний божевільний, але те, що президент Росії обирає зі свого оточення і призначає саме таку людину, психопата, говорить багато насамперед про самого Путіна. Чому я про це взагалі задумався? Сьогодні також стало відомо, що Шойгу фізично намагався відбити у ФСБ свого заступника Тимура Іванова, якого все ж таки заарештували. Шойгу поставив до нього охорону, тож ФСБ декілька місяців намагалося арештувати Іванова, але не могло, бо відстрілювалися, тому вони його викрали з кабінету лікаря, — наголосив Шейтельман.