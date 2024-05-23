За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що ГУР володіє інформацією стосовно місць розміщення та кількості бункерних сховищ кремлівського диктатора Володимира Путіна.
У ГУР знають все про бункери Путіна
Представник ГУР додав, що кремлівський диктатор не запрошує до своїх бункерів власних двійників.
Що відомо про масштабне протистояння всередині Кремля
За словами політтехнолога Михайла Шейтельмана у коментарі журналістам 24 каналу, кремлівський диктатор Володимир Путін проводить масштабні кадрові зміни у вищому керівництві.
Політтехнолог зазначає, що міжусобиці між російськими елітами можна було передбачити, дізнавшись про те, що Шойгу намагаються викорчувати та відрізати від грошових потоків.
Зокрема, політтехнолог висловився про нового очільника міноборони країни-агресорки Андрія Бєлоусова.
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