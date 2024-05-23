У ГУР мають інформацію щодо всіх бункерів Путіна
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У ГУР мають інформацію щодо всіх бункерів Путіна

Путін в бункері
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначив, що ГУР володіє інформацією стосовно місць розміщення та кількості бункерних сховищ кремлівського диктатора Володимира Путіна. 

У ГУР знають все про бункери Путіна

Бункери Путіна. Так, інформація про це відома і постійно оновлюється. Але зрозуміло, що у нього один з позивних це "бункерний". Він полюбляє це діло, як Граф Дракула ховається у підземеллях, — підкреслив Юсов.

Представник ГУР додав, що кремлівський диктатор не запрошує до своїх бункерів власних двійників.

Ні, своїх двійників він пускає на інші завдання, де не так безпечно, — підкреслив представник ГУР.

Що відомо про масштабне протистояння всередині Кремля

За словами політтехнолога Михайла Шейтельмана у коментарі журналістам 24 каналу, кремлівський диктатор Володимир Путін проводить масштабні кадрові зміни у вищому керівництві.

Політтехнолог зазначає, що міжусобиці між російськими елітами можна було передбачити, дізнавшись про те, що Шойгу намагаються викорчувати та відрізати від грошових потоків.

Вже хтось зливає усі подробиці про Бєлоусова, хтось інший зливає навпаки дані про військове протистояння Шойгу з ФСБ. День за днем йдуть арешти та обшуки в міністерстві оборони Росії, — підкреслив Шейтельман.

Зокрема, політтехнолог висловився про нового очільника міноборони країни-агресорки Андрія Бєлоусова.

Це небезпечний божевільний, але те, що президент Росії обирає зі свого оточення і призначає саме таку людину, психопата, говорить багато насамперед про самого Путіна. Чому я про це взагалі задумався? Сьогодні також стало відомо, що Шойгу фізично намагався відбити у ФСБ свого заступника Тимура Іванова, якого все ж таки заарештували. Шойгу поставив до нього охорону, тож ФСБ декілька місяців намагалося арештувати Іванова, але не могло, бо відстрілювалися, тому вони його викрали з кабінету лікаря, — наголосив Шейтельман.

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