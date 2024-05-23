В ГУР располагают информацией о всех бункеров Путина
Категория
Политика
Дата публикации

В ГУР располагают информацией о всех бункеров Путина

Путин в бункере
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что ГУР владеет информацией о местах размещения и количестве бункерных хранилищ кремлевского диктатора Владимира Путина.

В ГУР знают все о бункерах Путина

Бункеры Путина. Да, информация об этом известна и постоянно обновляется. Но понятно, что у него один из позывных это "бункерный". Он любит это дело, как Граф Дракула прячется в подземельях, — подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР добавил, что кремлевский диктатор не приглашает в свои бункеры собственных двойников.

Нет, своих двойников он пускает на другие задачи, где не так безопасно, подчеркнул представитель ГУР.

Что известно о масштабном противостоянии внутри Кремля

По словам политтехнолога Михаила Шейтельмана в комментарии журналистам 24 канала, кремлевский диктатор Владимир Путин проводит масштабные кадровые изменения в высшем руководстве.

Политтехнолог отмечает, что междоусобия между российскими элитами можно было предусмотреть, узнав о том, что Шойгу пытаются выкорчевать и отрезать от потоков денежных средств.

Уже кто-то сливает все подробности о Белоусове, кто-то другой сливает наоборот данные о военном противостоянии Шойгу из ФСБ. Изо дня в день идут аресты и обыски в министерстве обороны России, — подчеркнул Шейтельман.

В частности, политтехнолог высказался о новом главе минобороны страны-агрессорке Андрее Белоусове.

Это опасный сумасшедший, но то, что президент России выбирает из своего окружения и назначает именно такого человека, психопата, говорит многое прежде всего о самом Путине. Почему я об этом вообще задумался? Сегодня также стало известно, что Шойгу физически пытался отразить в ФСБ своего заместителя Тимура Иванова, которого все же арестовали. Шойгу поставил к нему охрану, поэтому ФСБ несколько месяцев пыталось арестовать Иванова, но не могло, потому что отстреливались, поэтому они его похитили из кабинета врача, — подчеркнул Шейтельман.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Командующий армией Финляндии описал новый план Путина против НАТО
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Возможно новое вторжение. Топ-командующий Швеции бьет тревогу из-за плана Путина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Серый кардинал Путина. Как Сергей Королев руководит Россией и войной против Украины
Сергей Королев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?