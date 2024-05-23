Это опасный сумасшедший, но то, что президент России выбирает из своего окружения и назначает именно такого человека, психопата, говорит многое прежде всего о самом Путине. Почему я об этом вообще задумался? Сегодня также стало известно, что Шойгу физически пытался отразить в ФСБ своего заместителя Тимура Иванова, которого все же арестовали. Шойгу поставил к нему охрану, поэтому ФСБ несколько месяцев пыталось арестовать Иванова, но не могло, потому что отстреливались, поэтому они его похитили из кабинета врача, — подчеркнул Шейтельман.