По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов отметил, что ГУР владеет информацией о местах размещения и количестве бункерных хранилищ кремлевского диктатора Владимира Путина.
В ГУР знают все о бункерах Путина
Представитель ГУР добавил, что кремлевский диктатор не приглашает в свои бункеры собственных двойников.
Что известно о масштабном противостоянии внутри Кремля
По словам политтехнолога Михаила Шейтельмана в комментарии журналистам 24 канала, кремлевский диктатор Владимир Путин проводит масштабные кадровые изменения в высшем руководстве.
Политтехнолог отмечает, что междоусобия между российскими элитами можно было предусмотреть, узнав о том, что Шойгу пытаются выкорчевать и отрезать от потоков денежных средств.
В частности, политтехнолог высказался о новом главе минобороны страны-агрессорке Андрее Белоусове.
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