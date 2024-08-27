По словам президента Владимира Зеленского, Украина не может себе позволить потерять десятки тысяч военных для остановки наступления оккупационной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.

Каким Зеленский видит план стабилизации ситуации в районе Покровска

Это безусловное решение военных, кому быть на Покровском направлении, в каком количестве. Но вы должны понять, что они там не отступают. Возвращаясь назад, их расстреливают. Я о русской армии. И они будут давить. Для них это необходимо. Как обстоит дело с Бахмутом. Они там возложат 50-60 тыс человек. Вы это увидите. Очень скоро поймете эти цифры. В этом история. И потому нельзя просто: "вы 100 тыс и мы 100 тыс". У нас была уже такая одна операция, – объясняет глава государства. Поделиться

Он добавил, что это неправильное решение.

И я очень рад, что главком Сырский тоже считает. Потому что должны быть уловки. Мы не больше России. Мы уже поняли это с вами. Мне кажется достаточно понимания 2,5 года, как готовить операции, кто должен знать об этих операциях, какое количество людей должно знать, - отметил Зеленский. Поделиться

Зеленский о проблемных вопросах стабилизации ситуации на фронте

Президент подчеркнул, что проблемы возникают, когда планы Украины становятся известны стране-агрессорке.

Если враг хоть что-нибудь знает, а уши у него повсюду, и не только в нашем государстве. Это большая работа, которую они проделывали и во время Советского Союза, и продолжили в годы независимости своей страны. Они это делают. И если они знают хоть что-то о наших действиях, у нас не будет успеха. А значит, не будет шанса. А значит, мы потеряем много всего, – отмечает Зеленский. Поделиться

Он отметил, что во время проведения второго саммита мира Украина должна сохранять сильные позиции.

Президент подчеркнул, что ежедневно проводит два-три онлайн-разговора и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по стабилизации ситуации на Покровском направлении, а также в районе Торецкая, Харьковщине и других направлениях.

Есть еще юг, есть свои вопросы. И есть вопросы – Угледарское направление. Везде есть какие-то вопросы. Сложная ситуация в Нью-Йорке была. Все эти сложности были. Они есть, они остаются. Усиление зависит от многих вещей. Подготовленные люди. Увеличилось количество людей, которые начали готовиться. Это факт. Это очень поможет ребятам иметь ротации, - добавляет Зеленский. Поделиться

Он отметил, что определенные ротации, хоть пока и не "фундаментальные", уже начались.