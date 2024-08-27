По словам президента Владимира Зеленского, Украина не может себе позволить потерять десятки тысяч военных для остановки наступления оккупационной армии РФ в районе Покровска Донецкой области.
Главные тезисы
- Зеленский подчеркнул важность сохранения конфиденциальности планов украинской стороны перед врагом для успешного ведения операций на востоке страны.
- Президент акцентирует внимание на усилении обороны в районе Покровска и постоянных консультациях с главнокомандующим ВСУ для эффективного ведения боевых действий.
- Стабилизация ситуации в районе Покровска и других важных районах в Украине предусматривает подготовку и ротацию подразделений для обеспечения безопасности.
- Проблемы возникают, когда планы Украины становятся известны врагу. Сохранение конфиденциальности ключевых действий играет важную роль в обеспечении успеха операций на востоке страны.
- Зеленский выражает серьезную озабоченность по поводу обеспечения стабильности и мира на востоке Украины, что отражается в его активной деятельности и переговорах по решению ситуации.
Каким Зеленский видит план стабилизации ситуации в районе Покровска
Он добавил, что это неправильное решение.
Зеленский о проблемных вопросах стабилизации ситуации на фронте
Президент подчеркнул, что проблемы возникают, когда планы Украины становятся известны стране-агрессорке.
Он отметил, что во время проведения второго саммита мира Украина должна сохранять сильные позиции.
Президент подчеркнул, что ежедневно проводит два-три онлайн-разговора и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по стабилизации ситуации на Покровском направлении, а также в районе Торецкая, Харьковщине и других направлениях.
Он отметил, что определенные ротации, хоть пока и не "фундаментальные", уже начались.
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