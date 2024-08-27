За словами президента Володимира Зеленського, Україна не може собі дозволити втратити десятки тисяч військових для зупинки наступу окупаційної армії РФ в районі Покровська на Донеччині.
Головні тези:
- План стабілізації ситуації в районі Покровська від Зеленського передбачає не лише військові дії, але й хитрі стратегічні кроки.
- Президент наголосив на важливості збереження конфіденційності планів української сторони перед ворогом для досягнення успіху у веденні операцій на сході країни.
- Зеленський акцентує на необхідності посилення оборони в районі Покровська та постійних консультаціях з головнокомандувачем ЗСУ для ефективного ведення бойових дій.
- Стабілізація ситуації на Покровському напрямку та у інших важливих районах в Україні передбачає підготовку та ротації підрозділів для забезпечення безпеки та захисту території.
- Висока активність Зеленського у проведенні різних заходів та переговорах свідчить про серйозність влади у забезпеченні стабільності та миру на сході України.
Яким Зеленський бачить план стабілізації ситуації в районі Покровська
Він додав, що це є неправильним рішенням.
Зеленський про проблемні питання стабілізації ситуації на фронті
Президент підкреслив, що проблеми виникають, коли плани України стають відомими країні-агресорці.
Він зазначив, що під час проведення другого Саміту миру Україна має зберігати сильні позиції.
Президент підкреслив, що кожного дня проводить дві-три онлайн-розмови і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стосовно стабілізації ситуації на Покровському напрямку, а також в районі Торецька, на Харківщині та інших напрямках.
Він зауважив, що певні ротації, хоч поки що й не "фундаментальні", вже почалися.
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