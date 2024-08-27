За словами президента Володимира Зеленського, Україна не може собі дозволити втратити десятки тисяч військових для зупинки наступу окупаційної армії РФ в районі Покровська на Донеччині.

Яким Зеленський бачить план стабілізації ситуації в районі Покровська

Це безумовне рішення військових, кому бути на Покровському напрямку, в якій кількості тощо. Але ви повинні зрозуміти: вони там не відступають. Повертаючись назад, їх розстрілюють. Я про російську армію. І вони будуть тиснути. Для них це потрібно. Як ситуація з Бахмутом. Вони там покладуть 50-60 тис людей. Ви це побачите. Дуже скоро зрозумієте ці цифри. В цьому історія. І тому не можна просто: "ви 100 тис і ми 100 тис". У нас була вже така одна операція, - пояснює глава держави. Поширити

Він додав, що це є неправильним рішенням.

І я дуже радий, що главком Сирський так само вважає. Тому що повинні бути хитрощі. Ми не більші за Росію. Ми вже зрозуміли з вами це. Мені здається, достатньо розуміння 2,5 року, як готувати операції, хто повинен знати про ці операції, яка кількість людей повинна знати, - зазначив Зеленський. Поширити

Зеленський про проблемні питання стабілізації ситуації на фронті

Президент підкреслив, що проблеми виникають, коли плани України стають відомими країні-агресорці.

Якщо ворог хоч щось знає, а вуха у нього всюди, і не тільки в нашій державі. Це велика робота, яку вони робили і під час Радянського Союзу, і продовжили в роки незалежності своєї країни. Вони це роблять. І якщо вони знають хоч щось про наші дії, у нас не буде успіху. А значить, не буде шансу. А значить, ми втратимо багато всього, - наголошує Зеленський. Поширити

Він зазначив, що під час проведення другого Саміту миру Україна має зберігати сильні позиції.

Президент підкреслив, що кожного дня проводить дві-три онлайн-розмови і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стосовно стабілізації ситуації на Покровському напрямку, а також в районі Торецька, на Харківщині та інших напрямках.

Є ще південь, є свої питання. І є питання - Вугледарський напрям. Всюди є якісь питання. Складна ситуація в Нью-Йорку була. Всі ці складнощі були. Вони є, вони залишаються. Посилення залежить від багатьох речей. Підготовані люди. Збільшилася кількість людей, які почали готуватися. Це факт. Це дуже допоможе хлопцям мати якісь ротації, - додає Зеленський. Поширити

Він зауважив, що певні ротації, хоч поки що й не "фундаментальні", вже почалися.