За словами президента Володимира Зеленського, він не проти повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, однак без примушення їх до цього.
Головні тези:
- Зеленський не проти повернення українських чоловіків з-за кордону, проте виключає примус.
- Президент вказує на складнощі повернення осіб, які скоїли державну зраду.
- Відносини з країнами-партнерами ускладнюють повернення українських громадян, тому потрібно узгоджувати дії з міграційними службами.
- Зеленський вважає, що для вирішення проблеми необхідно внести зміни у законодавство.
- Повернення українців з-за кордону має відбуватися на добровільній основі, без примусу, враховуючи складнощі екстрадиції та діалогу з партнерами.
Зеленський виключає примусове повернення українських чоловіків з-за кордону
За словами Зеленського, країнам-партнерам не вигідно повідомляти про відправку українських чоловіків призовного віку назад до України, оскільки їх підтримка дуже дороговартісна.
Але простіше порушити це питання на зустрічі з президентом України та заявити про те, що він попросив повернути українців.
Зеленський щодо повернення зрадників до України
За словами президента, наразі існують складнощі із поверненням до України осіб, які скоїли державну зраду.
Він також додав, що з низки країн ЄС та інших, зокрема, з Австрії, Молдови, Румунії та Угорщини взагалі складно повернути українських громадян.
Глава держави вважає, що для вирішення цієї проблеми необхідно вносити зміни у законодавство.
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