Зеленський назвав ключову умову повернення українських чоловіків з-за кордону
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав ключову умову повернення українських чоловіків з-за кордону

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, він не проти повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, однак без примушення їх до цього. 

Головні тези:

  • Зеленський не проти повернення українських чоловіків з-за кордону, проте виключає примус.
  • Президент вказує на складнощі повернення осіб, які скоїли державну зраду.
  • Відносини з країнами-партнерами ускладнюють повернення українських громадян, тому потрібно узгоджувати дії з міграційними службами.
  • Зеленський вважає, що для вирішення проблеми необхідно внести зміни у законодавство.
  • Повернення українців з-за кордону має відбуватися на добровільній основі, без примусу, враховуючи складнощі екстрадиції та діалогу з партнерами.

Зеленський виключає примусове повернення українських чоловіків з-за кордону

За словами Зеленського, країнам-партнерам не вигідно повідомляти про відправку українських чоловіків призовного віку назад до України, оскільки їх підтримка дуже дороговартісна.

Але простіше порушити це питання на зустрічі з президентом України та заявити про те, що він попросив повернути українців.

Звичайно, я тільки за, якщо українці приїдуть. Але без примусу... Я дуже хотів би, щоб усі українці були тут за умови їх рішення, - підкреслив Зеленський.

Зеленський щодо повернення зрадників до України

За словами президента, наразі існують складнощі із поверненням до України осіб, які скоїли державну зраду.

Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття, тому що вони подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування, - пояснює Зеленський.

Він також додав, що з низки країн ЄС та інших, зокрема, з Австрії, Молдови, Румунії та Угорщини взагалі складно повернути українських громадян.

Потрібно нарощувати домовленості між МВС та міграційними службами. По-іншому ніяк. Я думаю, якби ми були б у ЄС, то не було б цього питання зовсім, - переконаний президент.

Глава держави вважає, що для вирішення цієї проблеми необхідно вносити зміни у законодавство.

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