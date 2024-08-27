За словами президента Володимира Зеленського, він не проти повернення українських чоловіків призовного віку з-за кордону, однак без примушення їх до цього.

Зеленський виключає примусове повернення українських чоловіків з-за кордону

За словами Зеленського, країнам-партнерам не вигідно повідомляти про відправку українських чоловіків призовного віку назад до України, оскільки їх підтримка дуже дороговартісна.

Але простіше порушити це питання на зустрічі з президентом України та заявити про те, що він попросив повернути українців.

Звичайно, я тільки за, якщо українці приїдуть. Але без примусу... Я дуже хотів би, щоб усі українці були тут за умови їх рішення, - підкреслив Зеленський. Поширити

Зеленський щодо повернення зрадників до України

За словами президента, наразі існують складнощі із поверненням до України осіб, які скоїли державну зраду.

Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття, тому що вони подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування, - пояснює Зеленський. Поширити

Він також додав, що з низки країн ЄС та інших, зокрема, з Австрії, Молдови, Румунії та Угорщини взагалі складно повернути українських громадян.

Потрібно нарощувати домовленості між МВС та міграційними службами. По-іншому ніяк. Я думаю, якби ми були б у ЄС, то не було б цього питання зовсім, - переконаний президент. Поширити

Глава держави вважає, що для вирішення цієї проблеми необхідно вносити зміни у законодавство.