По словам президента Владимира Зеленского, он не против возвращения украинских мужчин призывного возраста из-за границы, однако без принуждения их к этому.
Главные тезисы
- Зеленский не против возвращения украинских мужчин из-за границы, но без принуждения.
- Президент указывает на сложности возвращения лиц, совершивших государственную измену, и призывает к согласованным действиям с миграционными службами.
- Возвращение украинцев из-за границы должно происходить добровольно, учитывая сложности экстрадиции и диалога с партнерами, по мнению Зеленского.
- Президент отмечает сложности с возвращением предателей в Украину, указывая на проблемы с экстрадицией из некоторых стран, включая страны Евросоюза.
- Зеленский призывает к внесению изменений в законодательство для упрощения процесса возвращения украинских граждан из-за границы и решения возникающих проблем.
Зеленский исключает принудительный возврат украинских мужчин из-за границы
По словам Зеленского, странам-партнерам не выгодно сообщать об отправке украинских мужчин призывного возраста обратно в Украину, поскольку их поддержка очень дорогая.
Но проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины и заявить о том, что он попросил вернуть украинцев.
Зеленский по возвращению предателей в Украину
По словам президента, сейчас существуют сложности с возвращением в Украину лиц, совершивших государственную измену.
Он также добавил, что из ряда стран ЕС и других, в частности, Австрии, Молдовы, Румынии и Венгрии вообще сложно вернуть украинских граждан.
Глава государства считает, что для решения этой проблемы необходимо вносить изменения в законодательство.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-