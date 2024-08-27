По словам президента Владимира Зеленского, он не против возвращения украинских мужчин призывного возраста из-за границы, однако без принуждения их к этому.

Зеленский исключает принудительный возврат украинских мужчин из-за границы

По словам Зеленского, странам-партнерам не выгодно сообщать об отправке украинских мужчин призывного возраста обратно в Украину, поскольку их поддержка очень дорогая.

Но проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины и заявить о том, что он попросил вернуть украинцев.

Конечно, я только за, если украинцы приедут. Но без принуждения... Я бы очень хотел, чтобы все украинцы были здесь при условии их решения, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский по возвращению предателей в Украину

По словам президента, сейчас существуют сложности с возвращением в Украину лиц, совершивших государственную измену.

Есть сложности по возвращению госпредателей, коллаборантов и т.д. Очень сложный процесс экстрадиции. Во-первых, страны не депортируют людей, у которых такая статья, потому что они подают там в суд и говорят, что это политическое преследование, – объясняет Зеленский. Поделиться

Он также добавил, что из ряда стран ЕС и других, в частности, Австрии, Молдовы, Румынии и Венгрии вообще сложно вернуть украинских граждан.

Следует наращивать договоренности между МВД и миграционными службами. По-другому никак. Я думаю, будь мы в ЕС, то не было бы этого вопроса совсем, - убежден президент. Поделиться

Глава государства считает, что для решения этой проблемы необходимо вносить изменения в законодательство.