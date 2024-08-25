Мы сорвали наступательную операцию. Зеленский заявил о новом провале Путина

По словам главы государства Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин приказал армии РФ оккупировать украинский город Харьков, а затем Сумы, однако Силам обороны Украины удалось в очередной раз сорвать планы врага.
Главные тезисы
- Украинские силы сорвали наступательную операцию российских войск на Харьков и Сумы.
- Зеленский рассказал, что целью Курской операции также было перенесение войны на территорию врага.
- Курская операция является частью стратегии защиты Украины и направлена на прекращение войны Россией.
Украинские воины спасли Харьков и Сумы от российской оккупации
Как отметил Владимир Зеленский, армия РФ подготовилась к вторжению в Харьковскую область и хотела оккупировать 1,5-миллионный город Харьков.
Она начала новое наступление на этом направлении, стирая все живое на своем пути.
Однако украинские силы не дали врагу реализовать его преступные планы.
Кроме того, впоследствии появилась информация, что Путин приказал своим войскам захватить Сумы, поэтому Украина решила впервые нанести превентивный удар.
Зачем Украина начала Курскую операцию
Кроме того, что стояла задача спасти Сумы от оккупации, команда Владимира Зеленского хотела, чтобы Путин и россияне наконец-то почувствовали, что такое война.
Украинский лидер напомнил, что Россия начала вторжение в Украину еще 10 лет назад, а наша армия сейчас просто защищает суверенные территории.
Наступление на Курскую область — это тоже инструмент защиты и склонения врага к прекращению войны.
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