Мы сорвали наступательную операцию. Зеленский заявил о новом провале Путина
Категория
Украина
Дата публикации

Мы сорвали наступательную операцию. Зеленский заявил о новом провале Путина

Владимир Зеленский
Зеленский
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По словам главы государства Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин приказал армии РФ оккупировать украинский город Харьков, а затем Сумы, однако Силам обороны Украины удалось в очередной раз сорвать планы врага.

Главные тезисы

  • Украинские силы сорвали наступательную операцию российских войск на Харьков и Сумы.
  • Зеленский рассказал, что целью Курской операции также было перенесение войны на территорию врага.
  • Курская операция является частью стратегии защиты Украины и направлена на прекращение войны Россией.

Украинские воины спасли Харьков и Сумы от российской оккупации

Как отметил Владимир Зеленский, армия РФ подготовилась к вторжению в Харьковскую область и хотела оккупировать 1,5-миллионный город Харьков.

Она начала новое наступление на этом направлении, стирая все живое на своем пути.

Люди из уничтоженных домов в маленьких городках и селах Харьковского региона переехали в Харьков. Там сейчас 1,5 миллиона. Россия хочет оккупировать этот город, — объяснил президент Украины.

Однако украинские силы не дали врагу реализовать его преступные планы.

Кроме того, впоследствии появилась информация, что Путин приказал своим войскам захватить Сумы, поэтому Украина решила впервые нанести превентивный удар.

Мы сорвали им эту наступательную операцию. А следующий их шаг был, и они уже все подготовили — на севере нашего государства. Как раз со стороны города Сумы, Курской области. И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы раньше это смогли сделать.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зачем Украина начала Курскую операцию

Кроме того, что стояла задача спасти Сумы от оккупации, команда Владимира Зеленского хотела, чтобы Путин и россияне наконец-то почувствовали, что такое война.

Украинский лидер напомнил, что Россия начала вторжение в Украину еще 10 лет назад, а наша армия сейчас просто защищает суверенные территории.

Наступление на Курскую область — это тоже инструмент защиты и склонения врага к прекращению войны.

И он уже должен начать ощущать эту войну. И он будет ее ощущать. У нас больше нет никаких шансов. Потому что иначе, если вы его не останавливаете, если дипломаты мира не хотят его изолировать тотально, он будет продолжать свои военные действия, убивать наших детей. Мы ему показали один раз сейчас на Курском направлении, — сказал Зеленский.

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